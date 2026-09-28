‘शहजाद पूनावाला को कपड़े की तरह धो दिया’, KRK ने ‘राइज एंड फॉल’ में हिंसा वाली वीडियो पर किया पोस्ट

Siwet Tomar-Shehzad Poonawala Fight: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में कंटेस्टेंट्स के बीच चल रहा पावर गेम अब विवादों का रूप लेता नजर आ रहा है। शो में शिवित तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। विवाद के कुछ ही समय बाद शिवित को टावर से बाहर जाने का निर्देश दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर उनके एलिमिनेशन को लेकर भी अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।