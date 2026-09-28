‘हर कोई सब कुछ जानना चाहता है’, शादी की खबर और प्राइवेसी पर जेनिफर विंगेट ने कही दिल की बात

जेनिफर विंगेट ने इससे पहले एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी। दोनों की मुलाकात टीवी शो ‘दिल मिल गए’ के दौरान हुई थी, जहां उन्होंने लीड कपल का किरदार निभाया था। शो के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और अप्रैल 2012 में दोनों ने शादी कर ली।हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और करीब दो साल बाद दोनों ने 2014 में तलाक के लिए अर्जी दी। इसके बाद जेनिफर की जिंदगी में सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्माएल की एंट्री हुई। दोनों ने जुलाई 2026 में यूके में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की। शादी की तस्वीरें सामने आने से पहले दोनों ने अपने रिश्ते को काफी हद तक प्राइवेट रखा था।