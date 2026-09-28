‘उसने मुझसे कहा उसे छोड़ दो, फिर खुद डेट करने लगा’, विवेक ओबेरॉय को लेकर Bosco-Caesar ने किया खुलासा

इसके बाद बातचीत इस ओर मुड़ी कि बोस्को मार्टिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब वह किसी के प्यार में थे। विवेक ओबेरॉय ने उन्हें उस लड़की से ब्रेकअप करने की सलाह दी थी क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके दोस्त का "इस्तेमाल" कर रही है, लेकिन बाद में विवेक खुद उसे डेट करने लगे। कोरियोग्राफर ने कहा, "लेकिन, तुम दोनों ने बदला लिया। उसके बाद तुमने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला। जिस लड़की से मैं बेइंतहा प्यार करता था, तुम दोनों को लगा कि वह मेरे लायक नहीं है और वह कोई खेल खेल रही है।" एक्टर ने उससे कहा, "वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी।" इसके बाद बॉस्को ने कहा, "लेकिन उस समय मुझे लगा कि तुम दोनों ने मेरी भावनाओं के साथ खेला। वह मेरी एक्स थी और मेरी प्रेजेंट हो सकती थी, लेकिन विवेक ने उस लड़की को डेट किया, मेरे सामने उसके साथ रेन डांस किया। मैंने तुम्हें बचाया।" सीजर गोंसाल्विस की ओर इशारा करते हुए विवेक ने मजाक में कहा, "यह सीजर का आइडिया था।"