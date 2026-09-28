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‘उसने मुझसे कहा उसे छोड़ दो, फिर खुद डेट करने लगा’, विवेक ओबेरॉय को लेकर Bosco-Caesar ने किया खुलासा

Vivek Oberoi Bosco Caesar: एक्टर विवेक ओबेरॉय और उनके कॉलेज के दोस्त, कोरियोग्राफर जोड़ी बोस्को-सीजर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में एक-दूसरे को कैसे सलाह देते थे।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 28, 2026

Vivek Oberoi Bosco Caesar

विवेक ओबेरॉय और Bosco-Caesar की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- blmentertainmentofficial)

Vivek Oberoi Bosco Caesar: एक्टर विवेक ओबेरॉय और कोरियोग्राफर बोस्को-सीजर (बोस्को मार्टिस और सीजर गोंसाल्वेस) की दोस्ती कॉलेज के दिनों से ही बहुत गहरी है। असल में, डेटिंग लाइफ के मामले में विवेक उनके सबसे बड़े मददगार दोस्त रहे हैं। एक इंटरव्यू में विवेक ओबेरॉय के साथ हुई बातचीत में, उन्होंने एक घटना को याद किया जब एक्टर ने सीजर की कॉलेज टाइम की गर्लफ्रेंड पर आइसक्रीम फेंक दी थी, क्योंकि उसने विवेक से बदतमीजी की थी। कोरियोग्राफर बोस्को ने यह भी बताया कि विवेक ने एक बार एक लड़की के साथ अपने दोस्त का रिश्ता तुड़वा दिया था, और बाद में खुद उसी लड़की को डेट करने लगे थे।

विवेक ओबेरॉय ने दोस्त की गर्लफ्रेंड पर फेंकी थी आइसक्रीम

बोस्को के यूट्यूब चैनल, BLM एंटरटेनमेंट पर कोरियोग्राफर जोड़ी के साथ बातचीत के दौरान, बोस्को और सीजर ने विवेक ओबेरॉय को उस समय की याद दिलाई जब उन्होंने एक लड़की पर आइसक्रीम फेंकी थी। बोस्को ने बताया, "हम कैंटीन में बैठे थे- मैं, सीजर और उसकी गर्लफ्रेंड और विवेक।

उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कुछ बदतमीजी से बात की, और उस समय विवेक आइसक्रीम खा रहा था। उसने तुरंत उस लड़की पर आइसक्रीम फेंक दी। मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने सोचा कि वह सच में 'यारों का यार' है। मुझे बस इतना पता था कि वह ऐसा इंसान है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा।"

"सीजर, तेरे लिए इतनी खूबसूरत लड़की को कुर्बान किया

इसके बाद बातचीत इस ओर मुड़ी कि बोस्को मार्टिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब वह किसी के प्यार में थे। विवेक ओबेरॉय ने उन्हें उस लड़की से ब्रेकअप करने की सलाह दी थी क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनके दोस्त का "इस्तेमाल" कर रही है, लेकिन बाद में विवेक खुद उसे डेट करने लगे। कोरियोग्राफर ने कहा, "लेकिन, तुम दोनों ने बदला लिया। उसके बाद तुमने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला। जिस लड़की से मैं बेइंतहा प्यार करता था, तुम दोनों को लगा कि वह मेरे लायक नहीं है और वह कोई खेल खेल रही है।" एक्टर ने उससे कहा, "वह तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी।" इसके बाद बॉस्को ने कहा, "लेकिन उस समय मुझे लगा कि तुम दोनों ने मेरी भावनाओं के साथ खेला। वह मेरी एक्स थी और मेरी प्रेजेंट हो सकती थी, लेकिन विवेक ने उस लड़की को डेट किया, मेरे सामने उसके साथ रेन डांस किया। मैंने तुम्हें बचाया।" सीजर गोंसाल्विस की ओर इशारा करते हुए विवेक ने मजाक में कहा, "यह सीजर का आइडिया था।"

जब विवेक ओबेरॉय के रवैये से बॉस्को मान बैठे थे बुरा

बातचीत के दौरान, विवेक ओबेरॉय ने खुलकर बताया कि वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को कैसे अलग रखते हैं। यह बात तब हुई जब बॉस्को मार्टिस ने 'कंपनी' और 'साथिया' के बाद मिली सफलता के समय का एक किस्सा सुनाया। बॉस्को ने बताया, "पहले 'कंपनी' आई, और उसके कुछ समय बाद ही 'साथिया' आई। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात का गलत मतलब निकाले… उस दौरान, बहुत लंबे समय बाद मैंने विवेक को फोन किया।"

काम को दोस्ती और यारी से अलग ही रखना चाहिए

उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने विवेक से उनके साथ गाना करने की बात कही थी। विवेक ने उन्हें पहले गाने के क्रिएटिव्स और प्लानिंग तैयार करने को कहा। उस समय बॉस्को को उनकी बात का बुरा लगा, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि विवेक सही कह रहे थे। उनके मुताबिक, एक बड़े स्टार के साथ काम करने के लिए कोरियोग्राफर को पहले से पूरी तैयारी करनी चाहिए। तब विवेक ने एक बात कही थी, "काम तो काम है, है ना? काम को दोस्ती और यारी से अलग ही रखना चाहिए। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप जल्द ही गिर जाएंगे।"

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Entertainment

Updated on:

28 Sept 2026 02:37 pm

Published on:

28 Sept 2026 02:36 pm

Hindi News / Entertainment / ‘उसने मुझसे कहा उसे छोड़ दो, फिर खुद डेट करने लगा’, विवेक ओबेरॉय को लेकर Bosco-Caesar ने किया खुलासा

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