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‘6 साल बहुत टॉर्चर हुआ हूं’, रीति तिवारी पर एकम बावा ने लगाए नए आरोप, बोले- ‘मेरे कपड़े नीचे फेंक दिए और कहा घर से निकल जा’

Ekam Bawa Rhiti Tiwari: एकम बावा ने अपने कपड़ों को लेकर तीखी नोकझोंक को याद करते हुए आरोप लगाया कि रीति तिवारी और उनकी मां रानी ने उन्हें टॉर्चर किया। उन्होंने कहा कि जब रीति बिग बॉस 20 में हैं तो वह हर दिन एक नई घटना का खुलासा करेंगे।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 26, 2026

Ekam Bawa Rhiti Tiwari Controversy

एकम बावा ने रीति तिवारी और रानी तिवारी पर लगाए नए आरोप। (फोटो सोर्स: instagram- ekambawaofficial and rhititiwari)

Ekam Bawa Rhiti Tiwari Controversy: रीति तिवारी के कथित सौतेले पिता और गायक एकम बावा ने सोशल मीडिया पर बिग बॉस 20 की कंटेस्टेंट और उनकी मां रानी तिवारी के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं। एकम ने दावा किया कि वह और अधिक वीडियो साझा करेगा जिसमें बताया जाएगा कि उन दोनों के साथ अपने रिश्ते के दौरान उसने कथित तौर पर क्या-क्या झेला। अपने पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “रीति तिवारी और उसकी मां ने बहुत टॉर्चर किया मुझे।”

रात के 9-10 बजे का टाइम था, हमारी नोक-झोंक हो गई

एकम ने अपने लेटेस्ट वीडियो में एक घटना का जिक्र करते हुए रानी के साथ एक कथित बहस को याद किया। उन्होंने कहा, "मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूं आपको। रीति की मम्मी और मेरी किसी बात को लेके रात के 9-10 बजे का टाइम था, नोक-झोंक हो गई।" बहस के दौरान रीति उसके कमरे में घुस गई और उसके कपड़े फर्श पर फेंक दिए। आगे उन्होंने कहा, “भाई, रीति आई मेरे कमरे में, मेरे अलमीरा से हैंगर से जितने कपड़े थे मेरे, इसने पकड़ के सारे जमीन पे फेंक दिये और कहा, "एकम बावा, निकल।"

क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारा, तुम्हें पता है?

कथित घटना पर अपनी प्रतिक्रिया बताते हुए एकम ने कहा कि वह हैरान थे कि रीति ने उन्हें उनके नाम से संबोधित किया। उन्हें याद आया कि उन्होंने उनसे कहा था, "क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारा, तुम्हें पता है?" एकम ने आगे दावा किया कि रीति और रानी दोनों ने उससे कहा, "तेरे से जो होता है तू कर ले।" उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे सवाल किया कि वे इस स्थिति में उनसे क्या करने की उम्मीद करते हैं।

हर दिन एक नई घटना पर बात करूंगा

अपने आरोपों को जारी रखते हुए, एकम ने दावा किया कि रीति और उसकी मां के साथ रहने के दौरान उन्हें "बहुत टॉर्चर" किया गया था। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को यह भी बताया कि जब तक रीति 'बिग बॉस 20' के घर में रहेंगी, तब तक वे हर दिन एक नई घटना के बारे में बताएंगे। उनके ये नए दावे रीति की पर्सनल लाइफ़ और उनके परिवार के साथ उनके रिश्तों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आए हैं।

2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे एकम और रानी तिवारी

एकम ने पिछले वीडियो में रानी तिवारी के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी खुलकर बात की थी। सिंगर के मुताबिक, वे 2020 से 2025 तक रानी और रीति के साथ एक ही फ्लैट में रहे थे और उन्होंने दावा किया कि रीति को रानी के साथ उनके रिश्ते के बारे में पता था। रानी के साथ अपने रिश्ते के आगे बढ़ने के बारे में बताते हुए, एकम ने आरोप लगाया कि 18 फरवरी 2022 को शादी करने से पहले वे 2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में थे। उन्होंने साथ बिताए समय के बारे में बात करते हुए रानी और रीति के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर कीं।

सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं एकम बावा की 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री की मांग

बिग बॉस 20 में एकम बावा ने काजी तौकीर के लिए रीति की गाली गलौच वाली भाषा पर बात करते हुए कहा, "नेशनल टीवी पर आप एक आदमी की मां-बहन को लेकर गालियां दे रही हैं। ऐसे में किसी को भी गुस्सा आएगा, मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं भी इंसान हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर रीति ने अपना व्यवहार नहीं सुधारा और झूठ बोलना बंद नहीं किया, तो मेरे पास पिछले 6 साल से जुड़ी बहुत सी बातें हैं, जिन्हें मैं सबके सामने रख दूंगा। एकम बावा के इस वीडियो के बार सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट बॉक्स में उनके लिए बिग बॉस में 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री की मांग करने लगे।

‘इसे वाइल्ड कार्ड लाओ’ एकम बावा ने रीति तिवारी की पॉकेट मनी के दावे को बताया फर्जी, तो लोग बोले- कितनी फ्रॉड है ये लड़की

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Rhiti Tiwari liar stepfather Ekam Bawa reveals says she have sports company

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Entertainment

Updated on:

26 Sept 2026 10:12 pm

Published on:

26 Sept 2026 10:12 pm

Hindi News / Entertainment / ‘6 साल बहुत टॉर्चर हुआ हूं’, रीति तिवारी पर एकम बावा ने लगाए नए आरोप, बोले- ‘मेरे कपड़े नीचे फेंक दिए और कहा घर से निकल जा’

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