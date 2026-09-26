‘6 साल बहुत टॉर्चर हुआ हूं’, रीति तिवारी पर एकम बावा ने लगाए नए आरोप, बोले- ‘मेरे कपड़े नीचे फेंक दिए और कहा घर से निकल जा’

बिग बॉस 20 में एकम बावा ने काजी तौकीर के लिए रीति की गाली गलौच वाली भाषा पर बात करते हुए कहा, "नेशनल टीवी पर आप एक आदमी की मां-बहन को लेकर गालियां दे रही हैं। ऐसे में किसी को भी गुस्सा आएगा, मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं भी इंसान हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर रीति ने अपना व्यवहार नहीं सुधारा और झूठ बोलना बंद नहीं किया, तो मेरे पास पिछले 6 साल से जुड़ी बहुत सी बातें हैं, जिन्हें मैं सबके सामने रख दूंगा। एकम बावा के इस वीडियो के बार सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट बॉक्स में उनके लिए बिग बॉस में 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री की मांग करने लगे।