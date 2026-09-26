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‘उनकी सिर्फ फाइट ही दिखा रहे हैं’, आम्रपाली दुबे के बिग बॉस 20 गेम पर रानी चटर्जी ने उठाया सवाल, बोलीं- ‘पर्सनली काफी केयरिंग हैं’

Rani Chatterjee On Amrapali Dubey: रानी चटर्जी ने बिग बॉस 20 में आम्रपाली दुबे के बदले अंदाज पर बात की। माही विज से झगड़े का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आम्रपाली शो में थोड़ी एरोगेंट नजर आ रही हैं, जबकि निजी तौर पर वह काफी केयरिंग हैं।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 26, 2026

Rani Chatterjee

बिग बॉस 20 में आम्रपाली दुबे को देखकर हैरान रानी चटर्जी (सोर्स: instagram-tcx.official)

Amrapali Dubey Bigg Boss 20: भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने बिग बॉस 20 में नजर आ रहीं आम्रपाली दुबे के गेम और उनके बदले व्यवहार पर खुलकर बात की है। आम्रपाली और माही विज के बीच हुए विवाद को लेकर रानी ने कहा कि शो में एक्ट्रेस का अंदाज उन्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि वह आम्रपाली को निजी तौर पर जानती हैं और असल जिंदगी में वह काफी केयरिंग हैं।

आम्रपाली को लेकर क्या बोलीं रानी चटर्जी?

रानी चटर्जी ने बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने आम्रपाली को पहले जिस तरह देखा है, उसमें वह अपनी परेशानियों का सामना खुद करने वाली और किसी के कुछ कहने पर उसका जवाब देने वाली रही हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में उन्हें आम्रपाली का एक अलग पक्ष देखने को मिल रहा है।

माही विज के साथ हुई लड़ाई का जिक्र करते हुए रानी ने कहा कि खाने को लेकर पैदा हुई स्थिति के दौरान आम्रपाली काफी भावुक नजर आईं और उनकी आंखों में आंसू भी थे।

‘आम्रपाली थोड़ी एरोगेंट तो नजर आ रही हैं’

आम्रपाली के मौजूदा व्यवहार पर अपनी राय देते हुए रानी ने कहा, “सम टाइम आम्रपाली थोड़ा एरोगेंट तो नजर आ रही है। मुझे भी नजर आ रही है।” हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने बिग बॉस के माहौल को भी ध्यान में रखने की बात कही। रानी के मुताबिक, बिग बॉस का घर ही ऐसा है, जहां अलग-अलग लोगों के साथ रहने और लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच झगड़े और विवाद होते रहते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अब तक के एपिसोड्स में आम्रपाली की लड़ाइयां ज्यादा दिखाई जा रही हैं। रानी को लगता है कि शो में आम्रपाली का स्क्रीन टाइम फिलहाल काफी हद तक उनके विवादों के इर्द-गिर्द नजर आ रहा है।

‘पर्सनली मैं आम्रपाली को जानती हूं’

जब रानी से पूछा गया कि क्या आम्रपाली बाहर की जिंदगी में भी ऐसी ही नजर आती हैं, तो उन्होंने अपने निजी अनुभव का जिक्र किया। रानी ने कहा कि वह आम्रपाली को व्यक्तिगत तौर पर जानती हैं और उनके मुताबिक वह काफी केयरिंग किस्म की लड़की हैं।

रानी ने बातचीत में कहा कि वह आम्रपाली को उस समय से जानती हैं, जब ‘भोजपुरी बवाल’ आया था। हालांकि, इस बातचीत के उपलब्ध हिस्से में उन्होंने इस बारे में अपनी बात पूरी नहीं की। इस तरह रानी ने एक तरफ बिग बॉस 20 में आम्रपाली के मौजूदा व्यवहार को लेकर अपनी राय रखी, वहीं दूसरी तरफ निजी जिंदगी में उनके व्यक्तित्व को इससे अलग बताया।

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Updated on:

26 Sept 2026 06:15 pm

Published on:

26 Sept 2026 06:14 pm

Hindi News / Entertainment / ‘उनकी सिर्फ फाइट ही दिखा रहे हैं’, आम्रपाली दुबे के बिग बॉस 20 गेम पर रानी चटर्जी ने उठाया सवाल, बोलीं- ‘पर्सनली काफी केयरिंग हैं’

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