‘उनकी सिर्फ फाइट ही दिखा रहे हैं’, आम्रपाली दुबे के बिग बॉस 20 गेम पर रानी चटर्जी ने उठाया सवाल, बोलीं- ‘पर्सनली काफी केयरिंग हैं’

Amrapali Dubey Bigg Boss 20: भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने बिग बॉस 20 में नजर आ रहीं आम्रपाली दुबे के गेम और उनके बदले व्यवहार पर खुलकर बात की है। आम्रपाली और माही विज के बीच हुए विवाद को लेकर रानी ने कहा कि शो में एक्ट्रेस का अंदाज उन्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि वह आम्रपाली को निजी तौर पर जानती हैं और असल जिंदगी में वह काफी केयरिंग हैं।