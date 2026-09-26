‘रामायण’ इवेंट में मिस्टरबीस्ट से मिले रणबीर कपूर, पहले सिखाया ‘जय श्री राम’ फिर सुनाई भगवान राम की कहानी, Video

Ramayana film 2026: फेमस अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टरबीस्ट इन दिनों मुंबई में हैं। हाल ही में वह अपकमिंग फिल्म ‘रामायण’ से जुड़े एक इवेंट में पहुंचे, जहां रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और डायरेक्टर नितेश तिवारी समेत फिल्म से जुड़े लोग नजर आए। इस दौरान मिस्टरबीस्ट और रणबीर कपूर का एक खास वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर उन्हें ‘जय श्री राम’ का जवाब देना सिखाते हैं और बाद में भगवान राम के बारे में भी बताते हैं।