अजमल कसाब ने कहा था, ‘अमिताभ बच्चन से मिलने मुंबई आया था’, KBC 18 में उज्ज्वल निकम ने सुनाया चौंकाने वाला किस्सा

उन्होंने एक और घटना को याद किया जब कसाब ने अदालत में दावा किया कि उसे जहर दिया जा रहा है। निकम ने कहा कि जिस चीज का उसने जिक्र किया था, वह सिर्फ चावल का पाउडर था, जिसे साबित करने के लिए लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया था कि कसाब का दावा सच नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कसाब को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद वे बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश हुए थे। कसाब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया और सुनवाई के दौरान उसने कैमरे पर थूक दिया। निकम ने कहा कि कार्यवाही के अंत में कसाब ने पछतावे के संकेत दिखाए, जिसे उन्होंने उसके लिए सबसे बड़ी सजा बताया।