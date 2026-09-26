अजमल कसाब ने कहा था, ‘अमिताभ बच्चन से मिलने मुंबई आया था’, KBC 18 में उज्ज्वल निकम ने सुनाया चौंकाने वाला किस्सा

कौन बनेगा करोड़ पति के प्रोमो से ली गई एक फोटो। (फोटो सोर्स: instagram- sonytvofficial)
Ajmal Kasab Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के 25 सितंबर के स्पेशल सेलिब्रिटी एपिसोड में राजकुमार राव, वामिका गब्बी और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम शामिल हुए। ये तीनों अपनी फिल्म 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' को प्रमोट करने के लिए शो में आए थे और इन्होंने 12.5 लाख रुपये जीते। शो के दौरान उज्ज्वल निकम ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मामले में अजमल कसाब पर मुकदमा चलाते समय अपने करियर के कुछ सबसे मुश्किल पलों को भी याद किया।
उज्ज्वल निकम ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद, कसाब ने शुरू में झूठ बोला कि उसे कब गिरफ्तार किया गया था और वह मुंबई क्यों आया था। निकम के अनुसार, कसाब ने दावा किया कि उसे 6 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, न कि 26/11 के हमलों के दौरान, और कहा कि वह मुंबई इसलिए आया था क्योंकि वह हिंदी फिल्मों का प्रशंसक था और अमिताभ बच्चन के घर जाना चाहता था। उसने यह भी दावा किया कि RAW ने उसे गिरफ्तार किया था।
निकम ने कहा कि बाद में कसाब ने दावा किया कि वह नाबालिग है और उस पर जुवेनाइल जस्टिस कानून लागू होना चाहिए। उसकी उम्र का पता लगाने के लिए बोन-डेंसिटी टेस्ट सहित कई टेस्ट किए गए।
उन्होंने एक और घटना को याद किया जब कसाब ने अदालत में दावा किया कि उसे जहर दिया जा रहा है। निकम ने कहा कि जिस चीज का उसने जिक्र किया था, वह सिर्फ चावल का पाउडर था, जिसे साबित करने के लिए लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया था कि कसाब का दावा सच नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा कसाब को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद वे बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश हुए थे। कसाब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया और सुनवाई के दौरान उसने कैमरे पर थूक दिया। निकम ने कहा कि कार्यवाही के अंत में कसाब ने पछतावे के संकेत दिखाए, जिसे उन्होंने उसके लिए सबसे बड़ी सजा बताया।
इसके बाद राजकुमार, वामिका और निकम 'सुपर संदूक' राउंड में पहुंचे, जिसमें कंटेस्टेंट को 10 सवालों के जवाब देने के लिए 90 सेकंड मिलते हैं। उन्होंने आठ सवालों के सही जवाब दिए और 80,000 रुपये कमाए, लेकिन पैसे लेने के बजाय '50:50' लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। तीनों ने गेम जारी रखा और 7.5 लाख रुपये वाले सवाल के लिए अपनी एक और लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और सही जवाब दिया।
आखिरकार वे 12.5 लाख रुपये वाले सवाल पर पहुंचे, और उनके पास अभी भी दो लाइफलाइन बची हुई थीं।
सवाल था: इनमें से कौन सी हस्ती 'द बीटल्स' के एल्बम 'सार्जेंट पेपर्स लोनली हार्ट्स क्लब बैंड' के कवर पर दिखाई दी थी? जिसका सही जवाब (परमहंस योगानंद) देकर तीनों ने कुल 12.5 लाख रुपये जीते और समय खत्म हो गया।
हॉट सीट पर बैठकर वामिका गब्बी ने बताया कि कैसे उनके पिता ने एक एक्टर के तौर पर उनकी सफलता को अमिताभ बच्चन से जोड़ा था। उन्होंने कहा कि उनके पिता उनसे कहते थे कि वे उन्हें तभी सफल एक्टर मानेंगे जब वह बच्चन के साथ काम करेंगी। जया बच्चन के साथ काम करने के बाद, वामिका ने अपने पिता से मजाक में कहा कि अब वह उस सपने को पूरा करने के थोड़ा और करीब आ गई हैं।
एक्ट्रेस ने आगे बताया, अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर, उन्होंने उनके लिए एक चिट्ठी लिखी और जया से उसे उन तक पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने चिट्ठी में "चालाकी से" अपने पिता की इच्छा का जिक्र किया था, कि एक दिन वह बच्चन के घर लंच करेंगी और जब ऐसा होगा, तो वह सफल हो चुकी होंगी। इस आगे उन्होंने कहा, "जब आपकी चिट्ठी आई और आपने धन्यवाद कहा, तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया। मैं यह देखती रही कि क्या आप मुझे कहीं लंच के लिए बुलाएंगे।"
‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ उज्ज्वल निकम के जीवन और उनके कानूनी सफर पर आधारित फिल्म है। फिल्म में उनके करियर के उन महत्वपूर्ण मामलों और चुनौतियों को दिखाया गया है, जिन्होंने उन्हें देश के सबसे चर्चित सरकारी वकीलों में शामिल किया। इनमें से एक 26/11 मुंबई अटैक से जुड़े अजमल कसाब के केस के बारे में दिखाया गया है। फिल्म में राजकुमार राव उज्ज्वल निकम की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि वामिका गब्बी भी अहम किरदार निभा रही हैं।
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