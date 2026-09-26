‘आपने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया’, ‘द पैराडाइज’ स्टार राघव जुयाल ने एक्टर नानी के लिए लिखा इमोशनल नोट

बॉलीवुड एक्टर ने आगे लिखा कि वे नानी को न सिर्फ एक एक्टर के तौर पर, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बहुत पसंद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री में कभी-कभी चीजें अनिश्चित और शोर-शराबे वाली लग सकती हैं, और ऐसे पल भी आए जब उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से रास्ता भटक गए हैं। लेकिन जब भी वे ऐसे मुश्किल मोड़ पर आए, नानी हमेशा उनके साथ खड़े रहे।