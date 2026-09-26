26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘आपने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया’, ‘द पैराडाइज’ स्टार राघव जुयाल ने एक्टर नानी के लिए लिखा इमोशनल नोट

Raghav Juyal Emotional Note on Nani: ‘द पैराडाइज’ में नानी के साथ काम कर रहे राघव जुयाल ने उनके लिए भावुक नोट लिखा। राघव ने बताया कि करियर के मुश्किल दौर में नानी ने उनका साथ दिया और हमेशा उन्हें समझा।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Sep 26, 2026

Raghav Juyal on Nani

द पैराडाइज फिल्म से नानी और राघव जुयाल की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- nameisnani and raghavjuyal)

Raghav Juyal on Nani:श्रीकांत ओडेला की फिल्म 'द पैराडाइज', जिसमें नानी मुख्य भूमिका में हैं, गुरुवार (24 सितम्बर) को रिलीज हो गई है। क्रिटिक्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया पाने वाली इस फिल्म में राघव जुयाल भी अहम भूमिका में हैं। आज शनिवार (26 सितम्बर) को एक्टर ने इंस्टाग्राम पर नानी के लिए एक लंबा और दिल से लिखा नोट शेयर किया। अपने नोट में उन्होंने बताया कि कैसे नानी ने उन्हें कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया और कैसे तेलुगु स्टार ने उनकी बात सुनी और उन्हें समझा।

जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं…

राघव जुयाल ने लिखा, "जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना जाने ही आपकी 'सेफ प्लेस' (सुरक्षित जगह) बन जाते हैं। मेरे लिए, नानी दादा उन्हीं लोगों में से एक हैं। मैंने कई बार शब्दों में यह बताने की कोशिश की है कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, और सच कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि शब्द कभी इसके लिए काफी होंगे।"

हर मुश्किल मोड़ पर नानी हमेशा साथ खड़े रहे

बॉलीवुड एक्टर ने आगे लिखा कि वे नानी को न सिर्फ एक एक्टर के तौर पर, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी बहुत पसंद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री में कभी-कभी चीजें अनिश्चित और शोर-शराबे वाली लग सकती हैं, और ऐसे पल भी आए जब उन्हें लगा कि वे पूरी तरह से रास्ता भटक गए हैं। लेकिन जब भी वे ऐसे मुश्किल मोड़ पर आए, नानी हमेशा उनके साथ खड़े रहे।

आपने मेरी बात सुनी और मुझे समझा

राघव ने लिखा, "दादा, आपने मुझे बिठाकर घंटों तक बातें की हैं। सिनेमा के बारे में, मेरे करियर के बारे में, जिंदगी के बारे में और कभी-कभी बिना किसी खास मकसद के भी। आपने मेरी बात सुनी और मुझे समझा। कन्फ्यूज्ड या इमोशनल होने पर आपने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया। और किसी तरह, हर बार आपसे बात करने के बाद, मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है।"

नानी का मार्गदर्शन और साथ

डांसर राघव ने से एक्टर बने राघव ने अपने नोट में यह भी बताया कि नानी उन्हें समझते हैं और उन्हें एक नया नज़रिया दिया है। 'दसारा' फिल्म के एक्टर नानी ने उन्हें यह समझने में मदद की कि वह किस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते हैं।

राघव ने आगे लिखा, "मैं आपके काम, आपकी सोच, आपकी ईमानदारी, आपकी दयालुता और सबसे बढ़कर, आप असल जिंदगी में जैसे इंसान हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूं। लेकिन इन सबसे बढ़कर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिंदगी ने मुझे आप जैसा इंसान तब दिया, जब मुझे ऐसे ही इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। नानी दादा, मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि आप मेरे लिए कितने खास हैं।"

कुछ लोग चुपचाप आपके दिल को संभालकर रखते हैं

उन्होंने नानी का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, "कुछ लोग आपके करियर में आपका मार्गदर्शन करते हैं। कुछ लोग चुपचाप आपके दिल को संभालकर रखते हैं। आपने मेरे लिए ये दोनों काम किए हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, शायद मैं जितना कहता हूं, उससे कहीं ज्यादा।"

'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन

'द पैराडाइज' ने बुधवार (23 सितम्बर) को पेड प्रीव्यू से बॉक्स ऑफिस पर 11.60 करोड़ रुपये कमाए। गुरुवार (24 सितम्बर) को फिल्म ने 34.65 करोड़ रुपये की कमाई की, लेकिन शुक्रवार को इसमें गिरावट आई और इसने 14.90 करोड़ रुपये कमाए। अब तक, फिल्म ने भारत में 61.15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

‘वो एक ट्रोल है’, शहजाद पूनावाला पर भड़कीं स्वरा भास्कर, ‘Rise And Fall 2’ को लेकर फिर छिड़ी बहस

ये भी पढ़ें
Swara Bhasker Shehzad Poonawalla

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

26 Sept 2026 06:00 pm

Published on:

26 Sept 2026 06:00 pm

Hindi News / Entertainment / ‘आपने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया’, ‘द पैराडाइज’ स्टार राघव जुयाल ने एक्टर नानी के लिए लिखा इमोशनल नोट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रामायण’ इवेंट में मिस्टरबीस्ट से मिले रणबीर कपूर, पहले सिखाया ‘जय श्री राम’ फिर सुनाई भगवान राम की कहानी, Video

Ranbir Kapoor MrBeast
मनोरंजन

‘आपका राजनीतिक करियर यहां से उज्जवल नहीं होने वाला’, आते ही शहजाद पूनावाला से भिड़ीं स्वरा भास्कर, ‘राइज एंड फॉल’ में बवाल

Swara Bhaskar Vs Shehzad Poonawala
OTT

‘उनकी सिर्फ फाइट ही दिखा रहे हैं’, आम्रपाली दुबे के बिग बॉस 20 गेम पर रानी चटर्जी ने उठाया सवाल, बोलीं- ‘पर्सनली काफी केयरिंग हैं’

Rani Chatterjee
मनोरंजन

सान्या मल्होत्रा ने खोला दिल्ली में अकेले ड्राइविंग का डर, बोलीं- लोग मेरी कार को फॉलो करते थे, फिर हुआ वायरल

Sanya Malhotra Delhi
मनोरंजन

Rise And Fall Season 2 X Review: ‘बिग बॉस से तो बहुत बेहतर है’, ‘राइज एंड फॉल 2’ के पहले एपिसोड को देखकर बोले लोग

Rise And Fall Season 2 X Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.