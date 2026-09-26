सान्या मल्होत्रा ने खोला दिल्ली में अकेले ड्राइविंग का डर, बोलीं- लोग मेरी कार को फॉलो करते थे, फिर हुआ वायरल

Sanya Malhotra Delhi: एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने दिल्ली में अकेले गाड़ी चलाने के दौरान अपने डरावने अनुभव साझा किए हैं, जो दोबारा से वायरल हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कई बार लोग उनकी कार का पीछा करते थे। इस वजह से वह गाड़ी चलाते समय भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं। सान्या ने कहा कि ऐसी स्थिति में उनका शरीर पूरी तरह ‘फाइट या फ्लाइट’ रिस्पॉन्स में चला जाता था।