26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

सान्या मल्होत्रा ने खोला दिल्ली में अकेले ड्राइविंग का डर, बोलीं- लोग मेरी कार को फॉलो करते थे, फिर हुआ वायरल

Sanya Malhotra Women Safety: सान्या मल्होत्रा ने दिल्ली में अकेले गाड़ी चलाने के दौरान अपने अनुभव साझा किए। एक्ट्रेस ने बताया कि लोग उनकी कार का पीछा करते थे और कई बार वह चेहरा ढककर गाड़ी चलाती थीं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 26, 2026

Sanya Malhotra Delhi

सान्या मल्होत्रा ने बताया दिल्ली में अकेले ड्राइविंग का अनुभव (सोर्स: instagram-hauterrfly)

Sanya Malhotra Delhi: एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने दिल्ली में अकेले गाड़ी चलाने के दौरान अपने डरावने अनुभव साझा किए हैं, जो दोबारा से वायरल हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कई बार लोग उनकी कार का पीछा करते थे। इस वजह से वह गाड़ी चलाते समय भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं। सान्या ने कहा कि ऐसी स्थिति में उनका शरीर पूरी तरह ‘फाइट या फ्लाइट’ रिस्पॉन्स में चला जाता था।

‘लोग मेरी कार को फॉलो करते थे’

‘द मेल फेमिनिस्ट’ पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान सान्या मल्होत्रा ने दिल्ली में अकेले ड्राइविंग के अपने अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जब वह शाम करीब 7-8 बजे घर से निकलती थीं, तो कई बार लोग उनकी कार का पीछा करते थे।

सान्या ने बताया कि उनके पिता ने भी उन्हें ऐसी परिस्थितियों को लेकर खास हिदायत दे रखी थी। वह कहती हैं कि उनके पिता ने उन्हें समझाया था कि अगर कोई रास्ते में रोकने की कोशिश करे तो गाड़ी नहीं रोकनी है।

‘कई बार चेहरा ढककर गाड़ी चलाती थी’

सान्या ने बताया कि कई मौकों पर कोई कार या स्कूटर से उनका पीछा करता था। ऐसी स्थिति में वह अपना चेहरा तक ढककर गाड़ी चलाती थीं, ताकि उन पर अनचाहा ध्यान न जाए।

एक्ट्रेस ने कहा कि अपनी ही कार के अंदर होने के बावजूद उन्हें पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होता था। उनके मुताबिक, ऐसी घटनाओं का असर मानसिक स्थिती को खराब करता था।

‘लगता था अभी कुछ भी हो सकता है’

सान्या ने उस डर को याद करते हुए कहा कि वह काफी समय तक इस सोच में रहती थीं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उन्होंने इसे बिल्कुल भी अच्छा एहसास नहीं बताया।

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इंसानों के तौर पर हम एक-दूसरे के लिए ज्यादा सुरक्षित माहौल बना सकते हैं। उनके इस बयान ने महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक जगहों पर अनचाहे पीछा किए जाने जैसी समस्या की ओर ध्यान खींचा है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Sept 2026 05:43 pm

Published on:

26 Sept 2026 05:43 pm

Hindi News / Entertainment / सान्या मल्होत्रा ने खोला दिल्ली में अकेले ड्राइविंग का डर, बोलीं- लोग मेरी कार को फॉलो करते थे, फिर हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘रामायण’ इवेंट में मिस्टरबीस्ट से मिले रणबीर कपूर, पहले सिखाया ‘जय श्री राम’ फिर सुनाई भगवान राम की कहानी, Video

Ranbir Kapoor MrBeast
मनोरंजन

‘आपका राजनीतिक करियर यहां से उज्जवल नहीं होने वाला’, आते ही शहजाद पूनावाला से भिड़ीं स्वरा भास्कर, ‘राइज एंड फॉल’ में बवाल

Swara Bhaskar Vs Shehzad Poonawala
OTT

‘उनकी सिर्फ फाइट ही दिखा रहे हैं’, आम्रपाली दुबे के बिग बॉस 20 गेम पर रानी चटर्जी ने उठाया सवाल, बोलीं- ‘पर्सनली काफी केयरिंग हैं’

Rani Chatterjee
मनोरंजन

‘आपने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया’, ‘द पैराडाइज’ स्टार राघव जुयाल ने एक्टर नानी के लिए लिखा इमोशनल नोट

Raghav Juyal on Nani
मनोरंजन

Rise And Fall Season 2 X Review: ‘बिग बॉस से तो बहुत बेहतर है’, ‘राइज एंड फॉल 2’ के पहले एपिसोड को देखकर बोले लोग

Rise And Fall Season 2 X Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.