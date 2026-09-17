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‘छपरी गैंग बहुत परेशान करने वाला है’, बिग बॉस 20 में माही विज के बयान पर यूजर्स ने किया सपोर्ट, आम्रपाली दुबे-लव-असिफ पर भी साधा निशाना

Mahi Vij Reaction: बिग बॉस 20 में युंग और उसके ग्रुप को लेकर माही विज ने ‘बुली गैंग’ कहा। उनके बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने समर्थन और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 17, 2026

Mahi Vij

Bigg Boss 20 में माही विज का बयान (सोर्स: x-@Abhii_18W)

Bigg Boss 20 Fans Reaction: बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट्स के बीच बन रहे ग्रुप और उनके आपसी समीकरण लगातार चर्चा में हैं। अब टीवी एक्ट्रेस माही विज ने युंग और उसके ग्रुप को लेकर अपनी राय रखी है। माही ने इस ग्रुप को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इनमें मैच्योरिटी की कमी है और यह पूरा ‘बुली गैंग’ है। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन सामने आए हैं।

माही विज ने युंग के ग्रुप पर क्या कहा?

माही विज ने युंग और उसके ग्रुप पर अपनी राय रखते हुए कहा, “लोगों में मैच्योरिटी है नहीं, यह पूरा बैल गैंग है।” माही के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने उनकी बात का समर्थन किया। हालांकि, यह माही विज की राय और सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं हैं। इन्हें शो के कंटेस्टेंट्स के बारे में किसी स्वतंत्र निष्कर्ष के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

एक यूजर ने माही के बयान पर सहमति जताते हुए लिखा, “वह सही कह रही हैं, छपरी गैंग बहुत परेशान करने वाला है।” वहीं, एक अन्य यूजर ने ग्रुप के सदस्यों के व्यवहार पर अपनी नाराजगी जाहिर की। यूजर ने लिखा कि हर समय दूसरों के बारे में बुरा-भला कहना परेशान करने वाला है और खास तौर पर आम्रपाली दुबे, लव और आसिफ का जिक्र किया।

‘ग्रुप से निकाल दिया तो बुली गैंग?’

एक अन्य कमेंट में माही की बात पर सवाल उठाते हुए लिखा गया, “ग्रुप से निकाल दिया तो बुली गैंग?” यानी यूजर ने माही की टिप्पणी के आधार पर ग्रुप को ‘बुली गैंग’ कहे जाने पर अपनी अलग राय रखी।

इसके अलावा एक यूजर ने लिखा कि हालांकि उसे माही पसंद नहीं हैं, लेकिन इस मामले में वह उनकी बात से सहमत है। यूजर ने युंग के ग्रुप को ‘बुली गैंग’ बताते हुए उसे ‘नेगेटिव एनर्जी से भरा गैंग’ कहा। सोशल मीडिया पर आए इन कमेंट्स से साफ है कि बिग बॉस 20 के घर में ग्रुप्स और कंटेस्टेंट्स के व्यवहार को लेकर दर्शकों के बीच अलग-अलग राय देखने को मिल रही है।

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Updated on:

17 Sept 2026 03:42 pm

Published on:

17 Sept 2026 03:42 pm

Hindi News / Entertainment / ‘छपरी गैंग बहुत परेशान करने वाला है’, बिग बॉस 20 में माही विज के बयान पर यूजर्स ने किया सपोर्ट, आम्रपाली दुबे-लव-असिफ पर भी साधा निशाना

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