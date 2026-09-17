‘छपरी गैंग बहुत परेशान करने वाला है’, बिग बॉस 20 में माही विज के बयान पर यूजर्स ने किया सपोर्ट, आम्रपाली दुबे-लव-असिफ पर भी साधा निशाना

Bigg Boss 20 Fans Reaction: बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट्स के बीच बन रहे ग्रुप और उनके आपसी समीकरण लगातार चर्चा में हैं। अब टीवी एक्ट्रेस माही विज ने युंग और उसके ग्रुप को लेकर अपनी राय रखी है। माही ने इस ग्रुप को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इनमें मैच्योरिटी की कमी है और यह पूरा ‘बुली गैंग’ है। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन सामने आए हैं।