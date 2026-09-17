Disha Salian Case: ‘दिशा की मौत के बाद सुशांत ने फोन किया था’, सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह का खुलासा

Sushant Singh Rajput Sister On Disha Salian:सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने दिशा सालियान की मौत को लेकर बड़ा दावा किया है। एक इंटरव्यू में प्रियंका सिंह ने कहा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच कनेक्शन है। उन्होंने दावा किया कि दिशा की मौत की खबर सामने आने के बाद सुशांत काफी घबरा गए थे और उन्हें डर था कि अब उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। प्रियंका ने यह भी कहा कि उनके मुताबिक उनके भाई की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी।