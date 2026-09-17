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Disha Salian Case: ‘दिशा की मौत के बाद सुशांत ने फोन किया था’, सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह का खुलासा

Disha Salian Case: दिशा सालियान केस में सीबीआई की FIR के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने दावा किया है कि इस केस का सुशांत के केस से सीधा तौर पर कनेक्शन है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 17, 2026

Sushant Singh Rajput Sister On Disha Salian

Sushant Singh Rajput Sister On Disha Salian

Sushant Singh Rajput Sister On Disha Salian:सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने दिशा सालियान की मौत को लेकर बड़ा दावा किया है। एक इंटरव्यू में प्रियंका सिंह ने कहा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच कनेक्शन है। उन्होंने दावा किया कि दिशा की मौत की खबर सामने आने के बाद सुशांत काफी घबरा गए थे और उन्हें डर था कि अब उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। प्रियंका ने यह भी कहा कि उनके मुताबिक उनके भाई की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी।

दिशा की मौत के बाद सुशांत हो गए थे परेशान

प्रियंका सिंह ने इंटरव्यू में बताया कि 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत की खबर सामने आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफी पैनिक में थे। उनके मुताबिक, सुशांत ने उन्हें फोन किया था और बातचीत के दौरान वह काफी परेशान नजर आ रहे थे। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने उस समय सुशांत को भरोसा दिलाया था कि घबराने की जरूरत नहीं है और परिवार उनके पास आने वाला है।

प्रियंका के मुताबिक, सुशांत की बहन मीतू सिंह उस वक्त मुंबई में थीं और उन्होंने उसी दिन सुशांत से मुलाकात भी की थी। प्रियंका ने दावा किया कि दिशा की मौत की खबर पढ़ने के बाद सुशांत ने अपनी बहन के सामने कहा था कि अब ये लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। प्रियंका ने कहा कि यह बात मीतू सिंह ने सीबीआई को भी बताई है।

'दिशा और सुशांत का केस निश्चित तौर पर जुड़ा है'

प्रियंका सिंह ने कहा कि दिशा सालियान की मौत और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की स्थिति को अलग-अलग घटनाओं के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि दिशा की मौत के बाद सुशांत के व्यवहार में अचानक डर और घबराहट दिखाई दी थी। प्रियंका ने इंटरव्यू में कहा कि उनके हिसाब से दोनों मामलों के बीच निश्चित तौर पर कनेक्शन है।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर दिशा और सुशांत से जुड़े मामलों की जांच में एक-दूसरे तक पहुंचने वाली कड़ियां सामने आती हैं, तो दिशा मामले को उसी स्तर पर क्यों नहीं देखा गया। प्रियंका ने उम्मीद जताई कि दिशा सालियान मामले की जांच में भी उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, जिनका जिक्र उनके परिवार की ओर से किया गया है।

दिशा के पिता की FIR का भी किया जिक्र

इंटरव्यू के दौरान दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर का भी जिक्र हुआ। एंकर ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के बारे में प्रियंका से सवाल किया। प्रियंका ने जवाब में कहा कि एफआईआर में बताए गए घटनाक्रम और दिशा की मौत के बाद सुशांत की कथित घबराहट को साथ रखकर देखने की जरूरत है।

प्रियंका सिंह ने अपने बयान में यह भी दावा किया कि सुशांत अपनी मौत से पहले कई चीजों को लेकर चिंतित थे और दिशा की मौत की खबर ने उनकी चिंता और बढ़ा दी थी। हालांकि, इंटरव्यू में किए गए ये दावे प्रियंका सिंह के बयान हैं और इनके संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही तय होंगे।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जबकि दिशा सालियान की मौत को लेकर भी कानूनी और जांच प्रक्रिया जारी है। प्रियंका सिंह ने कहा कि परिवार दोनों मामलों में सामने आए तथ्यों और सबूतों के आधार पर न्याय की लड़ाई आगे जारी रखेगा।

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Updated on:

17 Sept 2026 02:41 pm

Published on:

17 Sept 2026 02:32 pm

Hindi News / Entertainment / Disha Salian Case: ‘दिशा की मौत के बाद सुशांत ने फोन किया था’, सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह का खुलासा

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