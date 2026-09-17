पल्लवी जोशी को ‘विवेक अग्निहोत्री की पत्नी’ लिखने पर भड़के फिल्ममेकर, पॉर्टल को लगाई फटकार

उन्होंने कहा कि पल्लवी जोशी ने अपनी पहचान किसी से उधार नहीं ली है, बल्कि चार दशकों के काम के जरिए इसे खुद बनाया है। उनके मुताबिक, किसी महिला की कई दशकों की स्वतंत्र उपलब्धियों को उस पुरुष के नाम तक सीमित कर देना, जिससे उसने शादी की है, पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है।अग्निहोत्री ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि अगर किसी सफल और स्वतंत्र महिला को उसकी अपनी उपलब्धियों के आधार पर पहचानने के बजाय उसके पति के जरिए परिभाषित करने की जरूरत महसूस होती है, तो समस्या पल्लवी जोशी नहीं बल्कि ऐसी सोच में है। उन्होंने आखिर में कहा कि ये अंतर पत्रकारिता और ‘पत्रकारिता के नाम पर पितृसत्ता’ के बीच का है।