पृथ्वी शॉ संग मंगेतर आकृति अग्रवाल ने तोड़ा रिश्ता, बोलीं- हमारी राहें अलग-अलग हैं, पोस्ट कर किया खुलासा

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने मार्च 2026 में अपनी सगाई की घोषणा की थी। क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर सगाई समारोह की तस्वीरें भी साझा की थीं। इसके बाद दोनों का रिश्ता लगातार चर्चा में रहा। हालांकि, कुछ समय बाद आकृति की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें लगने लगी थीं। जुलाई में उनके कुछ पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन उस समय इन पोस्ट का पृथ्वी शॉ से कोई सीधा संबंध आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया था। अब आकृति की नई पोस्ट के बाद यह साफ हो गया है कि दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है।