‘BB16 वाला एटीट्यूड, मदर प्रियंका आ गई हैं’, Rise and Fall 2 में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री पर फैंस का रिएक्शन वायरल

एक नेटिजन ने कमेंट किया, “मदर प्रियंका आ गई हैं, बाकी सब लोग बैठ सकते हैं।” वहीं एक अन्य यूजर ने प्रियंका और करण पटेल को लेकर लिखा, “मेरे दोनों पसंदीदा प्यारे लोग, मेरी क्वीन पीसीसी और किंग करण, उफ्फ बहुत एक्साइटेड हूं।” एक और फैन ने प्रियंका के ‘बिग बॉस 16’ वाले सफर को याद करते हुए लिखा कि उन्होंने उस सीजन में “एटीट्यूड, ऑरा और मेन-कैरेक्टर एनर्जी” दिखाई थी और अब उन्हें दोबारा ऐसा करते देखने का इंतजार है। सोशल मीडिया पर सामने आए इन कमेंट्स से साफ है कि प्रियंका की वापसी को लेकर उनके फैंस के बीच काफी उत्सुकता है। हालांकि, इन प्रतिक्रियाओं को सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले यूजर्स की राय के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।