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‘BB16 वाला एटीट्यूड, मदर प्रियंका आ गई हैं’, Rise and Fall 2 में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री पर फैंस का रिएक्शन वायरल

Priyanka Chahar Choudhary Rise and Fall 2: ‘राइज एंड फॉल 2’ में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री पर फैंस के रिएक्शन वायरल हो रहे हैं। किसी ने उन्हें ‘मदर प्रियंका’ कहा तो किसी ने BB16 वाला ऑरा याद किया।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 17, 2026

Priyanka Chahar Choudhary

प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री हुई Rise and Fall 2 में (सोर्स: IMDb)

Rise and Fall Season 2:बिग बॉस 16’ के बाद प्रियंका चाहर चौधरी एक बार फिर रियलिटी शो में नजर आने वाली हैं। ‘राइज एंड फॉल 2’ में उनकी एंट्री की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन आने शुरू हो गए। कई फैंस ने प्रियंका को लेकर उत्साह जाहिर किया और उनके ‘बीबी16’ वाले अंदाज का जिक्र किया। शो के दूसरे सीजन को वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे।

प्रियंका की एंट्री पर फैंस ने क्या कहा?

‘राइज एंड फॉल 2’ के कंटेस्टेंट्स को लेकर सामने आए अपडेट में प्रियंका चाहर चौधरी के साथ स्वरा भास्कर, करण पटेल और शहजाद पूनावाला के नाम भी शामिल हैं। प्रियंका के फैंस खास तौर पर उनकी एंट्री को लेकर उत्साहित नजर आए।

एक नेटिजन ने कमेंट किया, “मदर प्रियंका आ गई हैं, बाकी सब लोग बैठ सकते हैं।” वहीं एक अन्य यूजर ने प्रियंका और करण पटेल को लेकर लिखा, “मेरे दोनों पसंदीदा प्यारे लोग, मेरी क्वीन पीसीसी और किंग करण, उफ्फ बहुत एक्साइटेड हूं।” एक और फैन ने प्रियंका के ‘बिग बॉस 16’ वाले सफर को याद करते हुए लिखा कि उन्होंने उस सीजन में “एटीट्यूड, ऑरा और मेन-कैरेक्टर एनर्जी” दिखाई थी और अब उन्हें दोबारा ऐसा करते देखने का इंतजार है। सोशल मीडिया पर सामने आए इन कमेंट्स से साफ है कि प्रियंका की वापसी को लेकर उनके फैंस के बीच काफी उत्सुकता है। हालांकि, इन प्रतिक्रियाओं को सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले यूजर्स की राय के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

वीरेंद्र सहवाग करेंगे शो को होस्ट

‘राइज एंड फॉल 2’ के पहले सीजन को अशनीर ग्रोवर ने होस्ट किया था। दूसरे सीजन में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। सहवाग के शो से जुड़ने की पुष्टि हो चुकी है।

शो का फॉर्मेट कंटेस्टेंट्स को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। एक तरफ लग्जरी पेंटहाउस में रहने वाले ‘रूलर्स’ होते हैं, जबकि दूसरे कंटेस्टेंट्स को बेसमेंट में ‘वर्कर्स’ के तौर पर रहना पड़ता है। गेम के दौरान पावर और स्थिति बदलने का मौका भी मिलता है। पहले सीजन के विनर अर्जुन बिजलानी थे।

प्रियंका के साथ ये चेहरे भी आएंगे नजर

दूसरे सीजन के लिए प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर और करण पटेल के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। शहजाद पूनावाला का नाम भी इस लाइनअप में शामिल बताया गया है।

प्रियंका के फैंस अब यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि रियलिटी शो के इस नए फॉर्मेट में उनका गेम कैसा नजर आएगा। शो में पावर, रणनीति और बदलते समीकरण अहम भूमिका निभाएंगे।

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Updated on:

17 Sept 2026 01:59 pm

Published on:

17 Sept 2026 01:46 pm

Hindi News / Entertainment / ‘BB16 वाला एटीट्यूड, मदर प्रियंका आ गई हैं’, Rise and Fall 2 में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री पर फैंस का रिएक्शन वायरल

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