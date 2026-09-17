17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

शॉर्ट वीडियो टास्क में घरवालों की खुली पोल, बिग बॉस 20 में शुरू हुआ नया ड्रामा, ‘मुझे बच्चा मत बोलो’ पर लव गिल का फिर फूटा गुस्सा

Bigg Boss 20 Task: बिग बॉस 20 के शॉर्ट वीडियो टास्क में घरवालों ने एक-दूसरे पर वीडियो बनाए। इसी दौरान लव गिल ने ‘मुझे बच्चा नहीं बोलना’ कहते हुए गुस्सा जाहिर किया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 17, 2026

Bigg Boss 20 latest episode

बिग बॉस 20 में शुरू हुआ नया ड्रामा(सोर्स: Instagram- reacher_o7)

Bigg Boss 20 Viral Video: बिग बॉस 20 के घर में नया टास्क शुरू होते ही घरवालों के बीच मजेदार नोकझोंक और तीखे पल देखने को मिले। बिग बॉस ने घर की महिला सदस्यों को दूसरे घरवालों पर आधारित शॉर्ट वीडियो बनाने का टास्क दिया। हर वीडियो के बाद घरवालों को लाइक और डिसलाइक के प्लेकार्ड के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। इसी दौरान लव गिल का गुस्सा भी देखने को मिला।

महिला सदस्यों को मिला शॉर्ट वीडियो बनाने का टास्क

बिग बॉस ने घरवालों को बताया कि घर की सभी महिला सदस्य बारी-बारी से शॉर्ट वीडियो बनाएंगी। इन वीडियो की कहानी घर में साथ रह रहे दूसरे सदस्यों पर आधारित होगी। वीडियो देखने के बाद घरवालों को तय करना था कि उन्हें वह पसंद आया या नहीं।

इस टास्क में घरवालों को अपनी ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने का मौका मिला। शुरुआत में रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने को लेकर कुछ सदस्य अपनी परेशानी भी जाहिर करते नजर आए।

अरिसफा ने शायरी के जरिए कही बात

टास्क के दौरान अरिसफा ने अपनी परफॉर्मेंस में शायरी का सहारा लिया। उन्होंने कहा, “यहां कुछ इंसान हैं जो मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं। बड़े नादान हैं ये, जो किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं।”

उन्होंने यह शायरी उस सदस्य को डेडिकेट की, जिसके लिए उन्हें लगा कि वह इसके हकदार हैं। इस दौरान टास्क का माहौल थोड़ा भावुक और गंभीर भी नजर आया।

‘मुझे बच्चा नहीं बोलना’, लव गिल का फूटा गुस्सा

टास्क के दौरान लव गिल का एक और गुस्से वाला अंदाज देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा, “मुझे बच्चा नहीं बोलना। मुझे इक्वली ट्रीट करो। आपको शर्म आनी चाहिए।”

लव ने अपने प्लेटफॉर्म को लेकर कही गई बात पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है। उनके इस रिएक्शन से टास्क के दौरान तनाव का माहौल बनता दिखाई दिया।

लव, अरिसफा, अमन और माही की एक्टिंग ने किया एंटरटेन

इस टास्क से जुड़े एक वीडियो में लव गिल, अरिसफा, अमन और माही अपनी एक्टिंग और केमिस्ट्री के साथ नजर आए। उनकी परफॉर्मेंस ने टास्क के बीच माहौल को हल्का-फुल्का बनाने का काम किया।

सोशल मीडिया पर भी इस हिस्से को लेकर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक यूजर ने लिखा कि एक्ट अच्छा था, जबकि एक अन्य यूजर ने लव के ‘मुझे बच्चा नहीं बोलना’ वाले डायलॉग पर प्रतिक्रिया दी। तो वहीं कुछ यूजर्स ने ओवरएक्टिंग को लेकर भी कमेंट किए और अरिसफा की परफॉर्मेंस पर अपनी राय जाहिर की। बता दें, शॉर्ट वीडियो टास्क में घरवालों को एक-दूसरे पर अपनी ऑब्जर्वेशन दिखाने का मौका मिला और इसी दौरान मजेदार एक्टिंग के साथ-साथ तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2026 01:07 pm

Published on:

17 Sept 2026 01:07 pm

Hindi News / Entertainment / शॉर्ट वीडियो टास्क में घरवालों की खुली पोल, बिग बॉस 20 में शुरू हुआ नया ड्रामा, ‘मुझे बच्चा मत बोलो’ पर लव गिल का फिर फूटा गुस्सा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

स्वरा भास्कर को चाहिए था IVF से बच्चा, पति फहाद अहमद के सामने बोलीं- नहीं करना चाहती थी शादी

Swara Bhasker wants child with ivf no marriage plans fahad ahmad shocked
बॉलीवुड

‘हिंदू होने के नाते मुझे शर्म आई’, राम मंदिर के फैसले के तुरंत बाद स्वरा भास्कर ने किया ये काम, अब बुरी तरह हो रहीं ट्रोल

Swara Bhasker on Ayodhya Verdict
बॉलीवुड

PM Modi Birthday: 76 साल के हुए PM नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, कंगना रनौत से लेकर अनूप जलोटा, उपासना सिंह ने लिखे खास मैसेज

Pm modi 76th birthday akshay kumar kangana smriti irani celebrity wishes
बॉलीवुड

‘कहीं तो मुझे अकेला छोड़ दो’, फोन पर सुशांत सिंह राजपूत ने कही ये बात, बहन प्रियंका सिंह का खुलासा

Sushant Singh Rajput Case
बॉलीवुड

“उमर खालिद बने हमारे मैचमेकर!”, स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने बताया कैसे शुरू हुई थी दोनों की लव-स्टोरी?

Swara Bhasker Fahad Ahmad Love Story umar khalid cupid
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.