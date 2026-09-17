शॉर्ट वीडियो टास्क में घरवालों की खुली पोल, बिग बॉस 20 में शुरू हुआ नया ड्रामा, ‘मुझे बच्चा मत बोलो’ पर लव गिल का फिर फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया पर भी इस हिस्से को लेकर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक यूजर ने लिखा कि एक्ट अच्छा था, जबकि एक अन्य यूजर ने लव के ‘मुझे बच्चा नहीं बोलना’ वाले डायलॉग पर प्रतिक्रिया दी। तो वहीं कुछ यूजर्स ने ओवरएक्टिंग को लेकर भी कमेंट किए और अरिसफा की परफॉर्मेंस पर अपनी राय जाहिर की। बता दें, शॉर्ट वीडियो टास्क में घरवालों को एक-दूसरे पर अपनी ऑब्जर्वेशन दिखाने का मौका मिला और इसी दौरान मजेदार एक्टिंग के साथ-साथ तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं।