शॉर्ट वीडियो टास्क में घरवालों की खुली पोल, बिग बॉस 20 में शुरू हुआ नया ड्रामा, ‘मुझे बच्चा मत बोलो’ पर लव गिल का फिर फूटा गुस्सा

बिग बॉस 20 में शुरू हुआ नया ड्रामा(सोर्स: Instagram- reacher_o7)
Bigg Boss 20 Viral Video: बिग बॉस 20 के घर में नया टास्क शुरू होते ही घरवालों के बीच मजेदार नोकझोंक और तीखे पल देखने को मिले। बिग बॉस ने घर की महिला सदस्यों को दूसरे घरवालों पर आधारित शॉर्ट वीडियो बनाने का टास्क दिया। हर वीडियो के बाद घरवालों को लाइक और डिसलाइक के प्लेकार्ड के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। इसी दौरान लव गिल का गुस्सा भी देखने को मिला।
बिग बॉस ने घरवालों को बताया कि घर की सभी महिला सदस्य बारी-बारी से शॉर्ट वीडियो बनाएंगी। इन वीडियो की कहानी घर में साथ रह रहे दूसरे सदस्यों पर आधारित होगी। वीडियो देखने के बाद घरवालों को तय करना था कि उन्हें वह पसंद आया या नहीं।
इस टास्क में घरवालों को अपनी ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने का मौका मिला। शुरुआत में रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने को लेकर कुछ सदस्य अपनी परेशानी भी जाहिर करते नजर आए।
टास्क के दौरान अरिसफा ने अपनी परफॉर्मेंस में शायरी का सहारा लिया। उन्होंने कहा, “यहां कुछ इंसान हैं जो मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं। बड़े नादान हैं ये, जो किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं।”
उन्होंने यह शायरी उस सदस्य को डेडिकेट की, जिसके लिए उन्हें लगा कि वह इसके हकदार हैं। इस दौरान टास्क का माहौल थोड़ा भावुक और गंभीर भी नजर आया।
टास्क के दौरान लव गिल का एक और गुस्से वाला अंदाज देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा, “मुझे बच्चा नहीं बोलना। मुझे इक्वली ट्रीट करो। आपको शर्म आनी चाहिए।”
लव ने अपने प्लेटफॉर्म को लेकर कही गई बात पर भी आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है। उनके इस रिएक्शन से टास्क के दौरान तनाव का माहौल बनता दिखाई दिया।
इस टास्क से जुड़े एक वीडियो में लव गिल, अरिसफा, अमन और माही अपनी एक्टिंग और केमिस्ट्री के साथ नजर आए। उनकी परफॉर्मेंस ने टास्क के बीच माहौल को हल्का-फुल्का बनाने का काम किया।
सोशल मीडिया पर भी इस हिस्से को लेकर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। एक यूजर ने लिखा कि एक्ट अच्छा था, जबकि एक अन्य यूजर ने लव के ‘मुझे बच्चा नहीं बोलना’ वाले डायलॉग पर प्रतिक्रिया दी। तो वहीं कुछ यूजर्स ने ओवरएक्टिंग को लेकर भी कमेंट किए और अरिसफा की परफॉर्मेंस पर अपनी राय जाहिर की। बता दें, शॉर्ट वीडियो टास्क में घरवालों को एक-दूसरे पर अपनी ऑब्जर्वेशन दिखाने का मौका मिला और इसी दौरान मजेदार एक्टिंग के साथ-साथ तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं।
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