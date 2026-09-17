‘बिग बॉस 20’ में फिर भिड़े आसिफ खान और काजी तौकीर, बेड पर चढ़कर हमला करने पहुंचे आसिफ, लोग बोले- इतना आक्रामक क्यों?

Bigg Boss 20 Asif Khan and Qazi Touqeer Fight: रियालिटी शो 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) का घर अब जंग का मैदान बनता नजर आ रहा है। शो के नए प्रोमो ने इंटरनेट पर आते ही बवाल मचा दिया है, जिसमें घर के दो सबसे चर्चित कंटेस्टेंट- अभिनेता आसिफ खान (Aasif Khan) और सिंगर काजी तौकीर (Qazi Touqeer) एक बार फिर आपस में बुरी तरह भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले भी हाथापाई कर चुके इन दोनों कलाकारों के बीच इस बार की जंग इतनी हिंसक हो गई कि आसिफ आपा खोकर सीधे काजी पर शारीरिक हमला करने के लिए बेड पर चढ़ गए।