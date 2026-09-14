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‘गेम अनफेयर लगने लगा है’, नॉमिनेशन के बाद बिग बॉस पर भड़के आसिफ खान, बोले- ‘जानबूझकर भेज रहे हैं, मैं लड़ूंगा’

Aasif Khan Bigg Boss 20: घर का नियम तोड़ने के लिए नॉमिनेट होने के बाद आसिफ खान ने मेकर्स पर सवाल उठाए, गेम को 'अनफेयर बताया और बिग बॉस से भिड़ने की धमकी भी दी। उनके इस गुस्से पर अब ऑनलाइन रिएक्शंस आ रहे हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 14, 2026

Aasif Khan Bigg Boss 20 controversy

बिग बॉस पर भड़के आसिफ खान। (फोटो सोर्स: instagram- tcx.official)

Aasif Khan Bigg Boss 20 Controversy: Bigg Boss 20 के हालिया एपिसोड में घर का नियम तोड़ने के लिए नॉमिनेट होने के बाद आसिफ खान ने मेकर्स पर पक्षपात का आरोप लगाया। फैसले पर सवाल उठाते हुए आसिफ ने कहा कि उन्हें गेम अनफेयर लगा और उन्होंने इस मामले पर बिग बॉस से लड़ने की धमकी भी दी। आसिफ खान के इस गुस्से के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि सलमान खान आने वाले 'वीकेंड का वार' एपिसोड में उन्हें टोक सकते हैं।

मुझे गेम ही अनफेयर लगने लगा है

नियम तोड़ने में शामिल रहे यंग DSA, रोहेड खान और स्काउटऑप से बात करते हुए आसिफ ने कहा, "मुझे गेम ही अनफेयर लगने लगा है।" दूसरे कंटेस्टेंट्स का जिक्र करते हुए उन्होंने Bigg Boss से पूछा, "क्या उन्हें जिताने के लिए लाए हो?"

आसिफ ने आगे कहा कि अगर नॉमिनेशन पर चर्चा करने वाले चारों कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया जाता, तो फैसला सही होता। हालांकि, यंग DSA को नॉमिनेशन प्रोसेस से छूट दी गई थी क्योंकि वह घर के कैप्टन थे।

मैं Bigg Boss से भी लड़ूंगा

गुस्से में आकर आसिफ ने कहा, "मां कसम, अगर मुझे Bigg Boss से लड़ना पड़ा, तो मैं Bigg Boss से भी लड़ूंगा।" उन्होंने आगे कहा कि वो Bigg Boss से कहेंगे कि उन्हें एलिमिनेट कर दें और रोहेड को बचा लें। यंग ने बीच-बचाव करते हुए उनसे कहा कि वो ऐसा न सोचें कि वो एलिमिनेट होने वाले हैं। हालांकि, आसिफ अपनी बात पर अड़े रहे, "मुझे लग रहा है कि जान-बूझकर भेज रहे हैं।"

सोशल मीडिया पर हो पर हो रही है चर्चा

एपिसोड के बाद, दर्शकों ने तुरंत अंदाजा लगाया कि आसिफ की बातों पर आने वाले 'वीकेंड का वार' में बात हो सकती है। जहां एक यूजर ने लिखा, "भाई आसिफ, तुम Bigg Boss 20 के मेकर्स पर सवाल क्यों उठा रहे हो? क्या तुमने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं देखी और देखा नहीं कि ये सब कैसे होता है?"

वहीं, एक और यूज़र ने ट्वीट किया, "आसिफ की तो लगने वाली है, जो जानते हैं वो जानते हैं।"

एक तीसरे यूजर ने आसिफ के रिएक्शन की आलोचना करते हुए लिखा, "आसिफ ने खुद अपने ग्रुप के साथ नॉमिनेशन पर चर्चा की और बिग बॉस के सबसे जरूरी नियम को तोड़ा, और अब वह 'अनफेयर-अनफेयर' का रोना रो रहे हैं। यार, वो कितना रोने-धोने वाला इंसान है!"

बता दें कि बिग बॉस के नए एपिसोड हर रोज रात 9 बजे Jio Hotstar पर और रात 10.30 बजे Colors TV पर दिखाए जाते हैं।

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Entertainment

Updated on:

15 Sept 2026 12:03 am

Published on:

14 Sept 2026 11:58 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘गेम अनफेयर लगने लगा है’, नॉमिनेशन के बाद बिग बॉस पर भड़के आसिफ खान, बोले- ‘जानबूझकर भेज रहे हैं, मैं लड़ूंगा’

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