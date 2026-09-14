‘गेम अनफेयर लगने लगा है’, नॉमिनेशन के बाद बिग बॉस पर भड़के आसिफ खान, बोले- ‘जानबूझकर भेज रहे हैं, मैं लड़ूंगा’

Aasif Khan Bigg Boss 20 Controversy: Bigg Boss 20 के हालिया एपिसोड में घर का नियम तोड़ने के लिए नॉमिनेट होने के बाद आसिफ खान ने मेकर्स पर पक्षपात का आरोप लगाया। फैसले पर सवाल उठाते हुए आसिफ ने कहा कि उन्हें गेम अनफेयर लगा और उन्होंने इस मामले पर बिग बॉस से लड़ने की धमकी भी दी। आसिफ खान के इस गुस्से के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि सलमान खान आने वाले 'वीकेंड का वार' एपिसोड में उन्हें टोक सकते हैं।