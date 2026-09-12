Bigg Boss 20 के घर में दो-दो झड़पें, अमन गांधी-आसिफ खान की बहस के बाद तन्मय और कनिका मान आए आमने-सामने

इसके बाद स्काउटओपी ने कनिका पर तंज कसते हुए कहा कि उनमें “सीरियल वाली आदत” है। उन्होंने आगे कहा, “सीरियल वाली आदत लेकर ऐसा कैरेक्टर मत करो।” स्काउटओपी ने यह भी कहा कि कनिका पूरे दिन सीरियल वाली बातों को लेकर चर्चा करती रहती हैं। उनकी इस बात के बाद दोनों के बीच बहस और बढ़ती नजर आई। बिग बॉस 20 के घर में शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स के बीच अलग-अलग मुद्दों को लेकर बहस देखने को मिल रही है। अब अमन गांधी-आसिफ खान और स्काउटओपी-कनिका मान की इन झड़पों ने घर के माहौल को और गरमा दिया है।