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Bigg Boss 20 के घर में दो-दो झड़पें, अमन गांधी-आसिफ खान की बहस के बाद तन्मय और कनिका मान आए आमने-सामने

Aman Gandhi Asif Khan Fight: बिग बॉस 20 के घर में अमन गांधी और आसिफ खान के बीच तीखी बहस हुई। वहीं स्काउटओपी और कनिका मान भी एक-दूसरे से भिड़ते नजर आए। दोनों झड़पों में जमकर तंजबाजी हुई।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 12, 2026

Bigg Boss 20 Controversy

तन्मय और कनिका मान आए आमने-सामने (सोर्स: instagram- bbeditshub)

Bigg Boss 20 Controversy:बिग बॉस 20 के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच तनातनी बढ़ती नजर आ रही है। घर में अमन गांधी और आसिफ खान के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, तो वहीं तन्मय सिंह उर्फ स्काउटओपी और कनिका मान के बीच भी बहस शुरू हो गई। दोनों ही घटनाओं में कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे पर तंज कसते नजर आए।

कनिका मान से भिड़े स्काउटओपी

दूसरी तरफ तन्मय सिंह उर्फ स्काउटओपी की कनिका मान के साथ भी तीखी बहस देखने को मिली। बातचीत के दौरान स्काउटओपी ने साफ किया कि वह उस समय की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि पहले हुई किसी बात का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा, “अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पहले आराम से बोलती तो बोल ही देती ना। मैं आराम से बात करने आया था।”

इसके बाद स्काउटओपी ने कनिका पर तंज कसते हुए कहा कि उनमें “सीरियल वाली आदत” है। उन्होंने आगे कहा, “सीरियल वाली आदत लेकर ऐसा कैरेक्टर मत करो।” स्काउटओपी ने यह भी कहा कि कनिका पूरे दिन सीरियल वाली बातों को लेकर चर्चा करती रहती हैं। उनकी इस बात के बाद दोनों के बीच बहस और बढ़ती नजर आई। बिग बॉस 20 के घर में शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स के बीच अलग-अलग मुद्दों को लेकर बहस देखने को मिल रही है। अब अमन गांधी-आसिफ खान और स्काउटओपी-कनिका मान की इन झड़पों ने घर के माहौल को और गरमा दिया है।

अमन गांधी ने आसिफ खान से कही ये बात

बिग बॉस 20 के घर में अमन गांधी और आसिफ खान के बीच किसी बात को लेकर बहस होती दिखाई दी। इस दौरान अमन ने आसिफ पर तंज कसते हुए कहा, “अरे तो रख दो ना, जगह बना लो ना। सामने और भी जगहें हैं। अब इस छोटी-सी बात के लिए घर क्यों सिर पर उठा रहे हो?”

बता दें, बिग बॉस 20 के घर में शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स के बीच अलग-अलग मुद्दों को लेकर बहस देखने को मिल रही है। अब अमन गांधी-आसिफ खान और स्काउटओपी-कनिका मान के बीच हुई इन झड़पों ने घर का माहौल और गरमा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस 20 के सफर में कौन से कंटेस्टेंट्स कितनी दूर तक पहुंचते हैं और आखिर कौन इस सीजन का खिताब अपने नाम करता है। हालांकि, फिलहाल शो अभी शुरुआती दौर में है।

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Updated on:

12 Sept 2026 01:30 pm

Published on:

12 Sept 2026 01:26 pm

Hindi News / Entertainment / Bigg Boss 20 के घर में दो-दो झड़पें, अमन गांधी-आसिफ खान की बहस के बाद तन्मय और कनिका मान आए आमने-सामने

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