शिवांगी जोशी ने बताया रिश्ते का बड़ा ग्रीन फ्लैग, बोलीं- ‘झगड़े में इंसान का असली व्यवहार सामने आता है’, यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

उन्होंने कहा, ''एक चीज रिलेशनशिप में बहुत मैटर करती है वो यह है कि आप नॉर्मली तो जैसे हो वैसे हो, लेकिन अगर आपका झगड़ा हो रहा है और आप झगड़े में किस तरीके से रिएक्ट करते हो, किस तरीके से उस सिचुएशन पर एक्ट करते हो, वो आपके बारे में बहुत कुछ कहता है।'' यानी शिवांगी के मुताबिक किसी रिश्ते में बहस या विवाद के दौरान सामने वाले का व्यवहार उसके व्यक्तित्व और रिश्ते को संभालने के तरीके के बारे में काफी कुछ बता सकता है। उन्होंने यह बात अपने अनुभव साझा करते हुए कही।