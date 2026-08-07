‘अब और चुप नहीं’, Lock Upp के बाद शिवांगी-श्रेया विवाद के बीच कुशाल टंडन ने तोड़ी चुप्पी, यूजर्स बोले-50% पैसे वापस कर दिए होंगे

एक्टर कुशाल टंडन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी अपने पोस्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने एकता कपूर के लिए खास नोट लिखा और शेयर किया। हालांकि, उन्होंने विवाद के सभी आरोपों पर विस्तार से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींच लिया। कुशाल के पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने पूछा कि क्या कुशाल शिवांगी जोशी के सपोर्ट में हैं या उनके खिलाफ। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "ये 50-50 है उसने 50 प्रतिशत पैसे वापस कर दिए होंगे, ये एकता और श्रेया के बीच की डील है।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "यही सब किया है, बाहर की बातें करके लोगों की इज्जत निकालना, ऐसा विनर, खैरात वाला विनर।"