नीम करोली बाबा के परिवार को कैसी लगी हनुमान अंश? डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने किया खुलासा, बोले- पोते से होती है बात

Vishal Chaturvedi on Neem Karoli Baba Family Reaction: नीम करोली बाबा के चमत्कारी जीवन और भक्ति गाथा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहरा रही है। फिल्म ने 36 दिनों में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 200 करोड़ पार कर लिया है। फिल्म को मिल रहे अपार प्यार के बीच अब इसके निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने बाबा के परिवार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि नीम करोली बाबा के परिवार ने जब यह फिल्म देखी, तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया? साथ ही डायरेक्टर ने ये भी बताया कि उनका परिवार कहां रहता है…