जब प्रीति जिंटा का IVF से बच्चों को जन्म देने पर छलका था दर्द, बोली थीं- कभी-कभी बस रोने का मन करता था

Preity Zinta IVF Journey: बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में प्रीति जिंटा का नाम शामिल है, जो अपनी मुस्कुराती हुई छवि के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में उनकी चुलबुली और सकारात्मक अंदाज वाली पहचान रही है। लेकिन निजी जिंदगी में मां बनने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। प्रीति जिंटा ने IVF के जरिए मां बनने की कोशिश के दौरान अपने मुश्किल दौर को याद किया था। उन्होंने बताया था कि इस प्रक्रिया का उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा और कई बार वह लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहती थीं।