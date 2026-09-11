जब प्रीति जिंटा का IVF से बच्चों को जन्म देने पर छलका था दर्द, बोली थीं- कभी-कभी बस रोने का मन करता था

Preity Zinta IVF Journey (प्रीति जिंटा, फोटो सोर्स- Instagram/realpz)
Preity Zinta IVF Journey: बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में प्रीति जिंटा का नाम शामिल है, जो अपनी मुस्कुराती हुई छवि के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों में उनकी चुलबुली और सकारात्मक अंदाज वाली पहचान रही है। लेकिन निजी जिंदगी में मां बनने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। प्रीति जिंटा ने IVF के जरिए मां बनने की कोशिश के दौरान अपने मुश्किल दौर को याद किया था। उन्होंने बताया था कि इस प्रक्रिया का उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा और कई बार वह लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहती थीं।
साल 2024 में Vogue के साथ बातचीत के दौरान प्रीति जिंटा ने मां बनने की अपनी कोशिशों के बारे में खुलकर बात की थी। उन्होंने माना था कि वह आमतौर पर जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन IVF के लगातार प्रयासों के बीच हर वक्त खुश और सामान्य बने रहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था।
प्रीति ने बताया था कि जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन आते हैं। उनके लिए भी IVF का समय ऐसा ही था। वह जितना खुद को संभालने की कोशिश करती थीं, कई बार परिस्थितियां भावनाओं पर भारी पड़ जाती थीं। कुछ ऐसे पल भी आए जब उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता था और वह अकेले रहना चाहती थीं।
प्रीति जिंटा ने अपने उस दौर की परेशानी बताते हुए कहा था कि हर समय मुस्कुराते रहना उनके लिए संभव नहीं था। IVF की प्रक्रिया के दौरान वह इतनी परेशान हो जाती थीं कि कभी-कभी उन्हें दीवार पर सिर पटककर रोने का मन करता था। यह उनके लिए सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद कठिन अनुभव था।
अभिनेत्री की यह बात इसलिए भी खास थी क्योंकि पर्दे पर हमेशा आत्मविश्वास और खुशमिजाज नजर आने वाली प्रीति ने अपने कमजोर पलों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। उनके अनुभव ने यह भी दिखाया कि मां बनने की कोशिश से जुड़ी परेशानियां किसी भी महिला के लिए कितनी भावनात्मक हो सकती हैं।
कई मुश्किलों के बाद प्रीति जिंटा और उनके पति जीन गुडइनफ के घर साल 2021 में खुशियां आईं। प्रीति ने सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। उनके बेटे का नाम जय और बेटी का नाम जिया है। उस समय प्रीति 46 साल की थीं।
बच्चों के जन्म की जानकारी देते हुए अभिनेत्री ने डॉक्टरों, नर्सों और सरोगेट का आभार जताया था। उन्होंने इस पूरे सफर में मदद करने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बताया। इसके बाद से प्रीति और जीन ने अपने बच्चों को लाइमलाइट से काफी हद तक दूर रखा है। हालांकि, कभी-कभार दोनों अपने परिवार से जुड़ी तस्वीरें और झलकियां प्रशंसकों के साथ साझा करते हैं।
प्रीति जिंटा ने फिल्मों से करीब आठ साल दूर रहने के बाद 'बटवारा 1947' के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की। राजकुमार संतोषी के निर्देशन और आमिर खान के निर्माण में बनी यह पीरियड ड्रामा फिल्म 1947 के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। फिल्म में प्रीति के साथ सनी देओल, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह नजर आए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपये था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई लगभग 49 करोड़ रुपये रही। इस तरह प्रीति की निजी जिंदगी में मां बनने के लंबे संघर्ष और पेशेवर जिंदगी में फिल्मों में वापसी, दोनों ही उनके सफर के अहम पड़ाव रहे हैं।
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