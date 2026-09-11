पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर कुनिका सदानंद ने लगाए आरोप, बोलीं- CINTAA ऑफिस से चुराए पेपर्स

Kunickaa Sadanand On CINTAA Controversy: मुंबई की फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ी संस्था सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स असोसिएशन (CINTAA) में चल रहा विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। संस्था के भीतर चल रही कानूनी और संवैधानिक उठापटक के बीच अभिनेत्री कुनिका सदानंद ने पूर्व पदाधिकारियों पर कार्यालय से दस्तावेज ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इस दौरान कागजात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की गई और मामले में पुलिस तक को हस्तक्षेप करना पड़ा।