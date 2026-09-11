76 साल के शरत सक्सेना की 6 घंटे चली सर्जरी, अब घर वापस लौटकर पत्नी के साथ किया ड्रिंक, बोले- आज पार्टी करेंगे

Sharat Saxena Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शरत सक्सेना 76 साल की उम्र में स्पाइन सर्जरी से गुजरे हैं। उनकी सर्जरी करीब 6 घंटे तक चली। ऑपरेशन के बाद अभिनेता ने अस्पताल से लेकर घर लौटने तक की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। खास बात यह है कि इतनी बड़ी सर्जरी के बावजूद शरत सक्सेना का अंदाज बिल्कुल जिंदादिल नजर आया। उन्होंने अपनी रिकवरी को लेकर मजेदार अंदाज में पोस्ट किया और संकेत दिया कि वह जल्द ही दोबारा जिम में नजर आना चाहते हैं।