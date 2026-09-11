‘मिर्जापुर: द मूवी’ में विक्रांत मैसी को रिप्लेस करने पर श्वेता त्रिपाठी का खुलासा, बोलीं- जीतू ने जो किया आसान नहीं था

Shweta Tripathi On Jitendra Kumar Replace Vikrant Massey: फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' इस समय सिनेमाघरों में धूम मचा रही है। फिल्म जब से अनाउंस हुई थी, तब से सबसे ज्यादा चर्चा 'बबलू पंडित' के किरदार को लेकर थी। ओरिजिनल वेब सीरीज में विक्रांत मैसी द्वारा निभाए गए इस आइकॉनिक रोल में फिल्म के अंदर जितेंद्र कुमार (जीतू भैया) की एंट्री पर शुरुआत में फैंस ने काफी सवाल उठाए थे। लेकिन, फिल्म की शानदार सफलता और जितेंद्र के बेहतरीन एक्टिंग ने अब सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। इसी पर अब श्वेता त्रिपाठी (गोलू गुप्ता) ने विक्रांत मैसी को रिप्लेस करने पर भी खुलासा किया है।