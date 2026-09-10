रामानंद सागर की ‘रामायण’ के सालों बाद ‘श्रीमद्भागवतम’ के साथ लौटा सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, टीजर पोस्टर हुआ रिलीज

Shrimad Bhagavatam Part 1 Teaser Poster: भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं पर सिनेमा में कई फिल्में और धारावाहिक बन चुके हैं, लेकिन भागवत महापुराण को बड़े सिनेमाई कैनवास पर पेश करने की कोशिश अब एक नए रूप में सामने आई है। सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने ‘श्रीमद्भागवतम् पार्ट I: विष्णुरत’ का पहला टीजर पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में भगवान श्रीकृष्ण के हाथ की झलक दिखाई गई है, जिसने फिल्म की कहानी और उसके भव्य संसार को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म को 2027 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है।