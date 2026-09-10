रामानंद सागर की ‘रामायण’ के सालों बाद ‘श्रीमद्भागवतम’ के साथ लौटा सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, टीजर पोस्टर हुआ रिलीज

श्रीमद्भागवतम पार्ट 1 (फोटो सोर्स- Instagram/sagarpicturesentertainment)
Shrimad Bhagavatam Part 1 Teaser Poster: भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं पर सिनेमा में कई फिल्में और धारावाहिक बन चुके हैं, लेकिन भागवत महापुराण को बड़े सिनेमाई कैनवास पर पेश करने की कोशिश अब एक नए रूप में सामने आई है। सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने ‘श्रीमद्भागवतम् पार्ट I: विष्णुरत’ का पहला टीजर पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में भगवान श्रीकृष्ण के हाथ की झलक दिखाई गई है, जिसने फिल्म की कहानी और उसके भव्य संसार को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म को 2027 में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है।
‘श्रीमद्भागवतम् पार्ट I: विष्णुरत’ को सात हिस्सों में तैयार की जा रही एक बड़ी सिनेमाई सीरीज का पहला अध्याय बताया गया है। इसकी कहानी भारत के प्राचीन और श्रद्धेय ग्रंथ भागवत महापुराण से प्रेरित है। फिल्म के नाम में शामिल ‘विष्णुरत’ शब्द का अर्थ भगवान विष्णु की सुरक्षा या संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ऐसे में फिल्म की कहानी में आध्यात्मिक भाव के साथ ईश्वरीय संरक्षण को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलने की उम्मीद है।
इस प्रोजेक्ट की कमान सागर परिवार की अगली पीढ़ी के आकाश सागर चोपड़ा और अमृत सागर चोपड़ा के हाथों में है। दोनों भाई फिल्म के सह-निर्देशक हैं और सागर पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं। उनके परिवार की भारतीय पौराणिक कथाओं को पर्दे पर प्रस्तुत करने की एक लंबी विरासत रही है। रामानंद सागर के बनाए 'रामायण' ने टेलीविजन पर धार्मिक कथाओं को जिस तरह घर-घर तक पहुंचाया था, उसकी छाप आज भी दर्शकों के बीच देखने को मिलती है।
हालांकि आकाश और अमृत का कहना है कि उनका उद्देश्य अपने दादा की बनाई कृतियों को दोहराना नहीं है। उनका मानना है कि हर दौर अपनी तकनीक और अपनी सिनेमाई भाषा के जरिए पुरानी कथाओं को नए दर्शकों तक पहुंचाता है। इसी सोच के साथ ‘विष्णुरत’ को तैयार किया जा रहा है।
फिल्म के निर्माताओं के मुताबिक, इस कहानी को पर्दे पर लाने से पहले दोनों भाइयों ने करीब छह वर्षों तक भागवत महापुराण को समझने और उसके व्यापक स्वरूप को जानने पर काम किया। उनका मानना है कि इसकी विशालता को सामान्य फिल्म के दायरे में समेटना आसान नहीं है। इसलिए फिल्म के लिए बड़े स्तर का प्रोडक्शन डिजाइन, आधुनिक तकनीक और एक अलग विजुअल शैली तैयार की गई है।
निर्माताओं की कोशिश धार्मिक ग्रंथ में वर्णित स्वरूपों और भारतीय धार्मिक कला में दिखाई देने वाली पारंपरिक छवियों के साथ जुड़ी प्रामाणिकता बनाए रखने की है। उनका कहना है कि तकनीक का इस्तेमाल केवल चौंकाने वाले दृश्य बनाने के लिए नहीं, बल्कि दर्शकों की परिचित धार्मिक स्मृतियों को बड़े और प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव में बदलने के लिए किया जाएगा।
फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और फिलहाल इसका पोस्ट-प्रोडक्शन जारी है। ‘श्रीमद्भागवतम् पार्ट I: विष्णुरत’ को 2027 में दुनियाभर में प्रीमियम फॉर्मेट्स के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अब पहला पोस्टर सामने आने के बाद दर्शकों की नजर इसके टीजर और बाकी किरदारों की पहली झलक पर टिक गई है।
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