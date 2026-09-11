जब अदनान सामी के “मेरी याद” गाने ने मचाई थी धूम, अब 24 साल बाद सिंगर ने शेयर किया BTS वीडियो, 230 किलो था वजन!

Adnan Sami share BTS video: 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी मखमली आवाज, पियानो की जादुई धुनों और भारी-भरकम वजन के लिए मशहूर रहे गायक अदनान सामी (Adnan Sami) ने एक बार फिर फैंस के सामने पुरानी यादों का पिटारा खोल दिया है। जब अदनान का वजन लगभग 230 किलोग्राम हुआ करता था, तब उनके गाने 'मेरी याद' ने देशभर में धूम मचा दी थी। जो उनकी लोकप्रिय एल्बम 'तेरा चेहरा' का एक हिस्सा है। अब 24 साल बाद, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज संगीतकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उस ऐतिहासिक म्यूजिक के समय का BTS वीडियो शेयर किया है।