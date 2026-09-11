11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

जब अदनान सामी के “मेरी याद” गाने ने मचाई थी धूम, अब 24 साल बाद सिंगर ने शेयर किया BTS वीडियो, 230 किलो था वजन!

Adnan Sami: अदनान सामी ने अपना 24 साल पुराना एक वीडियो शेयर किया है। यह उनके 'मेरी याद' गाने का BTS वीडियो है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 11, 2026

Adnan Sami shared 24 year old video of himself song meri yaad

अदनान सानी ने शेयर किया 24 साल पुराना वीडियो (Photo Source- Instagram/adnansamiworld)

Adnan Sami share BTS video: 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी मखमली आवाज, पियानो की जादुई धुनों और भारी-भरकम वजन के लिए मशहूर रहे गायक अदनान सामी (Adnan Sami) ने एक बार फिर फैंस के सामने पुरानी यादों का पिटारा खोल दिया है। जब अदनान का वजन लगभग 230 किलोग्राम हुआ करता था, तब उनके गाने 'मेरी याद' ने देशभर में धूम मचा दी थी। जो उनकी लोकप्रिय एल्बम 'तेरा चेहरा' का एक हिस्सा है। अब 24 साल बाद, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज संगीतकार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उस ऐतिहासिक म्यूजिक के समय का BTS वीडियो शेयर किया है।

अदनान सामी ने शेयर किया अपना पुराना वीडियो

अदनान सामी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक अनदेखा वीडियो शेयर किया है। इसमें वह अपने सिग्नेचर स्टाइल में एक भव्य काले पियानो पर धुन बजाते हुए नजर आ रहे हैं। जो उनके फैंस को काफी पंसद आ रहा है। उस गाने के बोले थे- "दिल कह रहा है दिल से, वादा करो दिल से, चाहे तुम जहां भी जाना, जानम मेरी याद रखना, मेरी याद रखना।"

अदनान सामी ने जो वीडियो शेयर किया है उसके साथ एक इमोशनल मैसेज भी लिखा है। अदनान सामी ने लिखा, "पुराने आर्काइव्स को खंगालने से हमेशा पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। मुझे अपने सुपरहिट गाने 'मेरी याद' के म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के कुछ खास पर्दे के पीछे के दृश्य मिले हैं।"

सोशल मीडिया पर अब फैंस कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “ये आवाज दिल से है।” दूसरे ने लिखा, “मैं इन दिनों को हमेशा याद करता हूं।” एक और ने लिखा, “भावुक आवाज।” एक ने लिखा, “क्या गाना था उन समय…यादें।” एक फैन ने लिखा, “यह अब तक का सबसे खूबसूरत पल है।”

अदनान सानी पहले भी कर चुके हैं कई वीडियो शेयर

बता दें, इससे पहले भी अदनान सामी अपने गानों से जुड़ी कहानियां फैंस के साथ बांटते आए हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने खुलासा किया था कि अभिनेत्री अदिति गोवित्रीकर के साथ फिल्माया गया उनका आइकॉनिक गाना 'कभी तो नजर मिलाओ' किसी लंबे प्लानिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि एक शाम डिनर के बाद महज कुछ ही मिनटों में अचानक तैयार हो गया था।

"मैं भारत का हो गया और भारत मेरा"- नागरिकता पर बोले थे अदनान

संगीत के साथ-साथ अदनान अपनी निजी जिंदगी के बड़े फैसलों को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहे हैं। हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहता के टॉक शो "गेम चेंजर्स: द म्यूजिक सीरीज" में बातचीत के दौरान अदनान ने भारतीय नागरिकता मिलने के बाद अपनी जिंदगी में आए बड़े बदलावों पर खुलकर बात की।

यूके में शिक्षा प्राप्त करने वाले और पूर्व में कनाडाई नागरिक रहे अदनान ने वर्ष 2016 में भारतीय नागरिकता ली थी। उन्होंने कहा, "जब मैं पाकिस्तानी नागरिक था, तब भी मुझे भारत में प्यार और काम पाने में कभी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 2016 में जब मुझे आधिकारिक रूप से भारतीय नागरिकता मिली, तो सब कुछ बदल गया। मैं पूरी तरह से भारत का हो गया और भारत मेरा हो गया।"

अदनान सामी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित 7 से अधिक भाषाओं में अपने सुरों का जादू बिखेर चुके हैं। उन्होंने "लिफ्ट करादे," "तेरा चेहरा," "भीगी भीगी रातों में," और "भर दो झोली मेरी" जैसे दर्जनों कालजयी गीत संगीत जगत को दिए हैं।

‘हनुमान अंश’ के मुरीद हुए वरुण धवन, अभिनेत्री नारायणी शास्त्री ने भी दिल खोलकर की तारीफ, रोते हुए बनाया वीडियो

ये भी पढ़ें
Varun Dhawan Praised actress Narayani Shastri cry after Hanuman Ansh

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Sept 2026 01:59 pm

Published on:

11 Sept 2026 01:55 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जब अदनान सामी के “मेरी याद” गाने ने मचाई थी धूम, अब 24 साल बाद सिंगर ने शेयर किया BTS वीडियो, 230 किलो था वजन!

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: सीकर में कांग्रेस प्रत्याशी का बेटा सहित 3 फर्जी वोटर्स पकड़े, सिरोही में भाइयों के बीच हाथापाई

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Phase 2 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘हनुमान अंश’ तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है; कैंची धाम से लेकर पावरफुल हस्तियों पर प्रभाव तक, नीम करोली बाबा के दिखेंगे कई चमत्कार

Hanuman Ansh 2 Virat Kohli-Anushka Sharma
बॉलीवुड

पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर कुनिका सदानंद ने लगाए आरोप, बोलीं- CINTAA ऑफिस से चुराए पेपर्स

Kunickaa Sadanand On CINTAA Controversy
बॉलीवुड

जब बैलगाड़ियों में भरकर लाई जाती थी फिल्म की कमाई, ‘हनुमान अंश’ ही नहीं आस्था पर बनी हैं कई मूवीज, एक को अंग्रेजों ने किया था बैन

Indian movies on faith Hanuman Ansh jai santoshi maa lanka dahan
बॉलीवुड

76 साल के शरत सक्सेना की 6 घंटे चली सर्जरी, अब घर वापस लौटकर पत्नी के साथ किया ड्रिंक, बोले- आज पार्टी करेंगे

Sharat Saxena Health Update
बॉलीवुड

Haiwaan Twitter Reaction: अक्षय-सैफ की हैवान को किसी ने बताया- ब्लॉकबस्टर तो कोई हुआ क्लाइमेक्स देख हैरान, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Haiwaan Twitter Reaction In Hindi akshay kumar saif ali khan film
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.