‘मुझ पर चिल्लाओ मत, पहले फुटेज देखो’, Bigg Boss 20 में बुरी तरह भड़कीं एक्ट्रेस कनिका मान , कंटेस्टेंट को दे डाली चेतावनी

एक्ट्रेस ने आगे अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि जब माही ने मना किया, तब उन्होंने भी मना कर दिया था। उनके मुताबिक, वहां तीन लड़के खड़े थे और उनका सवाल था कि वे वहां क्यों खड़े हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वे डिफेंड तो करेंगे ही। एक्ट्रेस ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि माही के मना करने के बाद किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सामने वाले को फुटेज देखने के बाद उनसे बात करने की चुनौती दी।