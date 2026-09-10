‘मुझ पर चिल्लाओ मत, पहले फुटेज देखो’, Bigg Boss 20 में बुरी तरह भड़कीं एक्ट्रेस कनिका मान , कंटेस्टेंट को दे डाली चेतावनी

Bigg Boss 20 में बुरी तरह भड़कीं एक्ट्रेस (सोर्स: Instagram-__.ayshuu.____)
Bigg Boss Viral Video: बिग बॉस 20 के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच तकरार का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाल ही में एक्ट्रेस की एक कंटेस्टेंट के साथ तीखी बहस देखने को मिली। बात इतनी बढ़ गई कि एक्ट्रेस ने सामने वाले को साफ शब्दों में कह दिया, 'मुझ पर चिल्लाओ मत, पहले फुटेज देखो।' उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ बिग बॉस वाली गेम खेलने की कोशिश न की जाए।
वायरल हो रहे क्लिप में एक्ट्रेस कनिका मान किसी मुद्दे पर अपनी बात रखती नजर आ रही हैं। वह कहती हैं कि वह सिर्फ एक बार वहां आई थीं और उनसे सीधे जवाब मांगा जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने सामने वाले कंटेस्टेंट से कहा, 'मुझ पर चिल्लाओ मत।'
एक्ट्रेस ने आगे अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि जब माही ने मना किया, तब उन्होंने भी मना कर दिया था। उनके मुताबिक, वहां तीन लड़के खड़े थे और उनका सवाल था कि वे वहां क्यों खड़े हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वे डिफेंड तो करेंगे ही। एक्ट्रेस ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि माही के मना करने के बाद किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सामने वाले को फुटेज देखने के बाद उनसे बात करने की चुनौती दी।
बहस के दौरान अरिस्फा खान का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने सामने वाले कंटेस्टेंट को चेतावनी देते हुए कहा, 'ये बिग बॉस वाली गेम मेरे साथ मत खेल।'
उन्होंने यह भी कहा कि वह कई बार बिग बॉस में आकर इस तरह की गेम खेलने वाली कंटेस्टेंट नहीं हैं। एक्ट्रेस ने साफ किया कि अगर बातचीत करनी है तो सामान्य तरीके से बात की जाए। उनका कहना था कि उन्हें भी सामान्य तरीके से बात करना आता है।
इन मसलो के बाद आम्रपाली ने बताया कि बिग बॉस से आम्रपाली का कनेक्शन सिर्फ शो तक सीमित नहीं है। उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि बिग बॉस की वजह से ही वह भोजपुरी एक्ट्रेस बनीं।
उन्होंने बताया था कि बिग बॉस सीजन 6 में दिनेश लाल यादव निरहुआ आए थे। इसी सीजन में संतोष शुक्ला भी थे, जिनके साथ एक्ट्रेस पहले टेलीविजन पर काम कर चुकी थीं। इसी दौरान निरहुआ ने संतोष शुक्ला से अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश के बारे में बात की थी, जिसे भोजपुरी इंडस्ट्री स्वीकार करे।
एक्ट्रेस के मुताबिक, संतोष शुक्ला के जरिए उनकी मुलाकात निरहुआ से हुई और यही मुलाकात आगे चलकर उनकी भोजपुरी फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' में डेब्यू की वजह बनी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि इस फिल्म के लिए 'बिग बॉस मेरी कास्टिंग एजेंसी रहा है।' इस तरह बिग बॉस उनके लिए सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं रहा, बल्कि इसी शो से जुड़े एक कनेक्शन ने उनके फिल्मी करियर की दिशा भी बदल दी।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग