भूलकर भी न करें ये तीन गलतियां, कंटेंट क्रिएटर ने बताया क्यों हुआ उनका शेंगेन वीजा रिजेक्ट?

गरिमा ने ये भी साफ किया कि केवल बैंक खाते में ज्यादा पैसा होना या मजबूत ITR होना वीजा मिलने की गारंटी नहीं है। आवेदन की पूरी तस्वीर देखी जाती है। उन्होंने पहली बार शेंगेन क्षेत्र की यात्रा करने वालों को जरूरत से ज्यादा लंबी यात्रा की योजना बनाने से भी बचने की सलाह दी। उनका अनुभव उन लोगों के लिए एक सबक है जो यूरोप यात्रा के लिए शेंगेन वीजा की तैयारी कर रहे हैं। छोटी दस्तावेजी गलती से लेकर यात्रा के उद्देश्य और प्लानिंग तक, हर जानकारी को आवेदन जमा करने से पहले अच्छी तरह जांचना जरूरी है।