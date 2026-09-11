‘वो अलग ही लेवल का बंदा है’, Bigg Boss 20 में काजी तौकीर की अजीबोगरीब बात पर मैरी कॉम का रिएक्शन, वायरल हुआ वीडियो

इतना ही नहीं, इस वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने भी जमकर कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, “वो अलग ही लेवल का बंदा है।” वहीं दूसरे यूजर ने इसे “दिमाग सड़ने वाला” बताया। एक अन्य यूजर ने लिखा, “ओएमजी, मैं हंसी रोक नहीं सका।” वहीं एक कमेंट में लिखा गया, “अब मैं बीबी देखने के लिए आश्वस्त हूं।” काजी तौकीर और मैरी कॉम की इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और यूजर्स अपने-अपने अंदाज में इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।