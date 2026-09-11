‘मैंने खून का स्वाद चखा है!’ पहली 100 करोड़ हिट के बाद बीना भाभी का बदला अंदाज, करण जौहर की तारीफ ने बढ़ाई खुशी

बीना भाभी का बदला अंदाज (सोर्स: x-@Russel_Olaf/@netamakerIndia)
Mirzapur The Movie: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ इन दिनों सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 25 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी और अब इसकी वर्ल्डवाइड कमाई 200 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। इस फिल्म के साथ एक खास उपलब्धि एक्ट्रेस रसिका दुग्गल के नाम भी जुड़ गई है। ‘मिर्जापुर’ उनके करियर की पहली फिल्म है, जिसने उन्हें 100 करोड़ रुपये के क्लब में पहुंचाया है।
अपनी इस उपलब्धि को लेकर रसिका काफी खुश हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऐसा अक्सर नहीं होता और वह इसके लिए खुद को शुक्रगुजार मानती हैं। हालांकि, इस बार उनके लिए सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर मायने नहीं रखते थे। उन्हें उन फैंस के प्रति भी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी, जो पिछले आठ साल से ‘मिर्जापुर’ की टीम को लगातार प्यार दे रहे हैं।
रसिका ने बताया कि आमतौर पर किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद वह उसके नतीजे को लेकर दबाव महसूस नहीं करतीं, लेकिन ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के मामले में उन्हें फैंस की उम्मीदों का एहसास था। उन्होंने कहा कि वह चाहती थीं कि 8 साल से उन्हें फॉलो कर रहे दर्शक फिल्म देखकर खुश हों। उनके मुताबिक, सिर्फ पुराने फैंस ही नहीं बल्कि कई और लोग भी फिल्म से खुश हुए हैं। रसिका ने इसे अपने लिए बेहद अच्छा हफ्ता बताया।
स्ट्रीमिंग की दुनिया में लंबे समय तक काम करने वाली रसिका बड़े पर्दे पर फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से भी बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि किसी भी स्क्रीन पर काम करने का मौका उनके लिए खास है, लेकिन थिएटर का अपना अलग ही माहौल होता है। उन्हें लगता है कि इतने सालों की मेहनत अब बड़े पर्दे पर एक खूबसूरत तरीके से दर्शकों के सामने आ रही है।
फिल्म में रसिका के लिए खास आकर्षण ‘सांसों की माला पे’ गाना है। यह गाना उनकी बीना त्रिपाठी और उनके प्रेमी से जुड़े अहम क्लाइमेक्स सीक्वेंस का हिस्सा है।
रसिका ने बताया कि वह सालों से नुसरत फतेह अली खान की आवाज में इस गाने को सुनती रही हैं। ऐसे में इसका नया रेंडिशन उन्हें बेहद खूबसूरत लगा। उनके मुताबिक, इतना लोकप्रिय गाना, जिससे लोगों की पुरानी यादें जुड़ी हों, उसे फिल्म के एक अहम सीन में इस्तेमाल करना आसान नहीं होता, लेकिन गाने ने उस पूरे हिस्से को खूबसूरती से जोड़ दिया।
रसिका ने यह भी बताया कि वह हमेशा से एक ऐसी मसाला एंटरटेनर फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थीं, लेकिन इसके लिए उन्होंने अलग से कोई योजना नहीं बनाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि कभी ऐसा मौका मिलेगा और आखिरकार वो मौका ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के साथ आया। वो कहती हैं कि भारतीय सिनेमा में जिन तमाम चीजों को दर्शक सालों से पसंद करते आए हैं, उन सभी एलिमेंट्स वाली फिल्म का हिस्सा बनना उनके लिए खास अनुभव है।
रसिका ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर बात करना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अब फिल्म के नंबर उन्हें एक्साइट कर रहे हैं।
हाल ही में करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर ‘मिर्जापुर’ की तारीफ की थी। रसिका के लिए इंडस्ट्री के उन लोगों से तारीफ मिलना खास है, जिनकी फिल्में उन्होंने देखी, दोबारा देखी और याद रखी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें लगातार कई लोगों के मैसेज मिले हैं।इसी बात पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब वह थोड़ी लालची हो गई हैं। अगर दो घंटे तक कोई मैसेज नहीं आता तो उन्हें अजीब लगने लगता है। इसके बाद रसिका ने मजाक में कहा, “मैंने खून का स्वाद चखा है!”
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