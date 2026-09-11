‘मैंने खून का स्वाद चखा है!’ पहली 100 करोड़ हिट के बाद बीना भाभी का बदला अंदाज, करण जौहर की तारीफ ने बढ़ाई खुशी

हाल ही में करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर ‘मिर्जापुर’ की तारीफ की थी। रसिका के लिए इंडस्ट्री के उन लोगों से तारीफ मिलना खास है, जिनकी फिल्में उन्होंने देखी, दोबारा देखी और याद रखी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें लगातार कई लोगों के मैसेज मिले हैं।इसी बात पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब वह थोड़ी लालची हो गई हैं। अगर दो घंटे तक कोई मैसेज नहीं आता तो उन्हें अजीब लगने लगता है। इसके बाद रसिका ने मजाक में कहा, “मैंने खून का स्वाद चखा है!”