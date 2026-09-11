VIPs को SIR नोटिस, विजय देवरकोंडा-समांथा, महेश बाबू, VVS लक्ष्मण समेत कई नाम शामिल

फिल्मी सितारों के साथ खेल जगत के बड़े नाम भी SIR की इस प्रक्रिया में शामिल हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण का नाम सामने आया है। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज को भी नोटिस जारी होने की जानकारी है। TOI के रिपोट्स के मुताबिक, मशहूर बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद का नाम भी लिस्ट में शामिल है। वहीं बिजनेस जगत से मुरली कृष्ण प्रसाद दिवि और उपासना कोंडिडेला जैसे नाम भी बताए गए हैं।