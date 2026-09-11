BRICS: भारत दौरे से पहले शी जिनपिंग के खिलाफ दिल्ली में तिब्बतियों का विरोध प्रदर्शन, चीन पर लगाया गंभीर आरोप

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं। ऐसे में वे अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने चीन की सरकार पर तिब्बत में लंबे समय से दमन करने का आरोप लगाया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि वे चीन के शासन का विरोध कर रहे हैं। उनकी पहली मांग तिब्बत की आजादी है। इसके साथ ही उन्होंने नए कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तिब्बत में राजनीतिक कैदियों को भी रिहा किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि तिब्बत के लोगों को अपनी संस्कृति और पहचान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए।