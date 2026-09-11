‘पंजाब में भाजपा-अकाली दल साथ आए तो सत्ता तक पहुंचना मुश्किल नहीं’, रामदास आठवले बोले- गठबंधन पर चल रही बातचीत

रामदास आठवले शुक्रवार को पंजाब के अमृतसर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह अमृतसर में संत निरंजन दास महाराज से मुलाकात करेंगे और इसके बाद लुधियाना के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लुधियाना में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम है और आने वाले विधानसभा चुनावों के सिलसिले में कई लोग मुझसे यहां मिलने वाले हैं। लुधियाना में इंडस्ट्रियल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी एक मिलन समारोह आयोजित किया है। मैं अभी अमृतसर से आया हूं। यहां संत निरंजन दास महाराज करने जा रहा हूं।