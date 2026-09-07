7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

राहुल गांधी का विकेट गिरेगा, इंदौर में रामदास आठवले ने 2029 चुनाव पर किया बड़ा दावा

Minister Ramdas Athawale : आम चुनाव 2029 में भी बनेगी मोदी सरकार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संजय राउत को भी घेरा
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Sep 07, 2026

राहुल गांधी पर रामदास आठवले ने कसा तंज

इंदौर में राहुल गांधी पर रामदास आठवले ने कसा तंज (फोटो सोर्स: ANI)

Ramdas Athawale : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले सोमवार को एमपी आए। उन्होंने इंदौर में नशा मुक्ति अभियान से संबंधित कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री राम दास आठवले ने इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत की और अपने चिर-परिचित अंदाज में विपक्ष पर करारे प्रहार किए। उन्होंने 2029 में भी मोदी सरकार बनने का दावा किया। मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि अगले टी 20 मैच में राहुल गांधी का विकेट लेंगे, नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। उन्होंने संजय राउत को भी घेरा और उनपर गठबंधन धर्म तोड़ने का आरोप लगाया। मंत्री रामदास आठवले ने छात्र आंदोलनों पर कहा कि युवा शुरु से ही पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में रहे हैं। उनकी हर जायज मांग पूरी करने और समस्याएं हल करने के लिए केंद्र सरकार हमेशा तत्पर है।

इंदौर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने युवाओं से नशा से दूर रहने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से सीधी चर्चा की। मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि नशा, पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। नशाखोरी से न केवल तन-मन और धन की हानि होती है बल्कि इससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाती है। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान की सराहना की।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन पर मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है। 2014 से लेकर अब तक उन्हें समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए ज्यादा फोकस होकर कार्य कर रही है। उनकी हर जायज मांग सुनने और समस्याएं हल करने के लिए सदा तैयार है।

2029 में लेंगे राहुल गांधी का विकेट

‘इंडिया’ गठबंधन और राहुल गांधी पर भी मंत्री रामदास आठवले ने चुटकी ली। अगले चुनाव में पुन: अपनी सरकार बनाने का दावा किया। विपक्षी दलों द्वारा 2029 के चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने संबंध चर्चाओं पर रामदास आठवले ने कहा कि उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित करने का पूरा हक है लेकिन अगले आम चुनाव में भी हमारी जीत होगी। वे खुद पीएम नरेंद्र मोदी की क्रिकेट टीम से मैदान में उतरेंगे और टी-20 मैच की तरह खेलते हुए राहुल गांधी का विकेट लेंगे। उन्होंने केंद्र में एक बार फिर भारी बहुमत से मोदी सरकार बनने का दावा किया।

‘धोखा और जहर हमने नहीं, उन्होंने दिया’

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत के जहर देने और बीमारी से जुड़े आरोपों मंत्री रामदास आठवले ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम ऐसी राजनीति नहीं करते। वास्तव में तो राजनीतिक धोखा और जहर देने का काम उन्होंने किया। शिवसेना ने भाजपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2026 05:26 pm

Published on:

07 Sept 2026 05:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राहुल गांधी का विकेट गिरेगा, इंदौर में रामदास आठवले ने 2029 चुनाव पर किया बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब MP Online से होगी PM आवास के फ्लैट्स की बुकिंग, निगम तैयार कर रहा डिजिटल सिस्टम

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (Photo Source - Patrika)
इंदौर

Rahul Gandhi: इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ का क्रेज, 50000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन का दावा, अब तक जगह फाइनल नहीं!

chhatron ki goonj rahul gandhi indore collector congress meeting
इंदौर

Indore News: पत्नी के शव को सीने से लगाकर रोता रहा पति, परिजन को फोन कर कहा- 'जल्दी आ जाओ, रेखा नहीं रही'

indore accident
इंदौर

‘राहुल गांधी के आने से भाजपा को … फायदा होगा’, मंत्री कैलाश के ‘घंटे’ वाले बयान पर रागिनी नायक का पलटवार

ragini nayak comment kailash vijayvargiya rahul gandhi chhatron ki goonj
इंदौर

‘राहुल गांधी आए, स्वागत है…लेकिन पहले माफी मांगे’, CM मोहन यादव का ‘छात्रों की गूंज’ पर कटाक्ष

cm mohan yadav sarcasm on chhatron ki goonj rahul gandhi
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.