अब MP Online से होगी PM आवास के फ्लैट्स की बुकिंग, निगम तैयार कर रहा डिजिटल सिस्टम

Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले चरण के निर्माणाधीन और पीएम आवास योजना 2.0 के तहत बनने वाले आवासीय परिसरों के फ्लैट्स की बुकिंग अब एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी की जा सकेगी। यह व्यवस्था इसलिए शुरू की है, ताकि बुकिंग का सिस्टम पारदर्शी रहे। फ्लैट बुक करने वालों को पता चल सके कि कौन सा फ्लैट बुक हो चुका है और किसे बुक किया जा सकता है। इससे पहले प्राइम लोकेशन वाले फ्लैट आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतें नगर निगम के अफसरों और थानों पर हुई है। सिस्टम को अपग्रेड करने से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। इस सुविधा को शुरू करने के लिए तैयारी अंतिम चरण में है।