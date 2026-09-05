Indore Crime: खाटूश्याम मंदिर में माथा टेकने पहुंचे चोर पकड़ाए, 6 दिन पहले सूने घर में की थी बड़ी चोरी

हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले कियोस्क सेंटर संचालक सहदेव राय के घर पर 6 दिन पहले चोरों ने धावा बोला था। अपनी शिकायत में सहदेव राय ने पुलिस को बताया था कि वो घर पर ताला डालकर एक दोस्त के घर गए थे और जब वापस लौटे तो उन्हें घर में कुछ लोग नजर आए। जब वो घर की तरफ बढ़े तो चोर उन्हें देखकर फरार हो गए। इसके बाद जब उन्होंने घर में रखी अलमारी देखी तो उसका लॉक टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। फरियादी सहदेव राय के मुताबिक घर से सोने का टीका, चेन, कान की बालियां, अंगूठियां, नाक की बाली, चांदी की पायल, बिछिया, कटोरी-चम्मच सहित अन्य सामान और गुल्लक में रखी नकदी चोरी हुई थी।