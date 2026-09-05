श्वेता जैन ने हनी ट्रैप में कई नेताओं को फांसा, पूर्व सीएम कमलनाथ ने बताई थी सीडी की हकीकत

Shweta Jain : एमपी का हनी ट्रैप 2 कांड फिर सुर्खियों में आ गया है। मामले की दोनों आरोपी रेशु और श्वेता जैन बीजेपी की सदस्य थीं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित लोगों को अपने जाल में फंसाया। रेशु के भाई अभिलाष और श्वेता के बेटे शालीन द्वारा पुलिस को दिए गए बयान में कई खुलासे हुए हैं। दोनों आरोपी दिल्ली जाती रहती थीं। पुलिस के अनुसार रेशु चौधरी और श्वेता जैन ने फोटो-वीडियो एडिट कर कई नेताओं को भी हनी ट्रैप में फंसा लिया था। खास बात यह है कि आरोपी श्वेता जैन हनी ट्रैप 1 की भी प्रमुख किरदार थी। प्रदेश के तत्कालीन सीएम कमलनाथ को भी इस कांड से अवगत कराया गया था। उन्होंने दावा किया था कि हनी ट्रैप मामले की सीडी उनके पास है। हालांकि कमलनाथ ने बाद में इससे इंकार किया और कहा कि मुझे केवल कुछ सेकेंड की क्लिप दिखाई गई थी।