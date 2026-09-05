बीजेपी की निकलीं हनी ट्रैप की आरोपी रेशु-श्वेता, दिल्ली- भोपाल के कई नेताओं से संबंध

पुलिस ने श्वेता की अरेस्टिंग के बाद उसके बेटे शालीन को 25 जून को तलब किया था। बेटे ने पुलिस से कहा मां ने 2008 में बच्चों के कपड़ों की दुकान शालीन कलेक्शन के नाम से शुरू की थी, जो 2009 में बंद हो गई। इसके बाद मां ने महिला जाग्रति कला मंच नाम का एनजीओ सागर में शुरू किया। साथ ही भाजपा की सदस्य के रूप में काम कर रही है। राजनीति के लिए कई बार दिल्ली और भोपाल जाती थी। 2014 में पढ़ाई के लिए श्वेता और उसके पति भोपाल आकर रहने लगे। रेशु के भाई अभिलाष ने भी पुलिस को बताया कि रेशु स्टेशनरी की दुकान के साथ प्रॉपर्टी का काम करती थी।