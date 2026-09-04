4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर एक और अड़ंगा, भाजपा ने वेन्यू पर लगाई आपत्ति

Rahul Gandhi Chhatron Ki Goonj: विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इंदौर में 19 सितंबर को प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दूसरे वेन्यू को लेकरभी विवाद सामने आ गया है। भाजपा ने वेन्यू को लेकर आपत्ति दर्ज की है।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Sep 04, 2026

rahul gandhi chhatron ki goonj indore

Chhatron Ki Goonj Indore: राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर भाजपा की आपत्ति (फोटो सोर्स- Rahul Gandhi X Handle)

Chhatron Ki Goonj Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के 'छात्रों के गूंज' कार्यक्रम के वेन्यू को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रीजनल पार्क के सामने भारत जोड़ो मैदान में प्रस्तावित कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। इस आपत्ति पर शुक्रवार को कांग्रेस के छात्र विंग NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है।

भाजपा बोली- विवादित है जमीन

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने पुलिस आयुक्त और जिला कलेक्टर को शिकायत देकर कहा है कि 19 सितंबर को शाम 5 बजे भारत जोड़ो मैदान में कार्यक्रम का पोस्टर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। पोस्टर में राहुल गांधी के साथ जुड़ने और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव कहा कि जिस जमीन को कार्यक्रम स्थल बताया जा रहा है, उसके स्वामित्व और अधिपत्य को लेकर आइडीए से संबंधित न्यायालयीन विवाद की स्थिति है। ऐसे में प्रशासन यह जांच करें कि आयोजकों ने जमीन के उपयोग के लिए आइडीए या सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली है या नहीं। उन्होंने कहा कि अनुमति नहीं होने की स्थिति में कार्यक्रम की तैयारियों को तत्काल रोका जाना चाहिए।

कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग

राकेश यादव ने कहा कि बिना अनुमति मंच, टेंट, पंडाल, बैरिकेडिंग, होर्डिंग या विद्युत व्यवस्था किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही अनधिकृत कब्जा या अतिक्रमण मिलने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 सहित अन्य प्रावधानों में कार्रवाई, सोशल मीडिया पोस्ट और क्यूआर कोड की साइबर जांच तथा आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल कानून और प्रशासनिक आदेश से ऊपर नहीं है।

भाजपा विधायक के बेटे ने करवाया था कार्यक्रम, हमे अनुमति क्यों नहीं?

शुक्रवार को पत्रिका से बातचीत में कांग्रेस की छात्र विंग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। विराज ने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने भी नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन कराया था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा यहां चार से पांच कॉन्सर्ट भी हो चुके है, जिनमें आयोजकों ने बड़ी संख्या में लोगों के आने की बात की थी। विराज ने आरोप लगाया कि जब इन इवेंट्स को अनुमति मिल सकती है तो राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति क्यों नहीं दी गई। NSUI राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पुणे, दिल्ली, प्रयागराज और देहरादून में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की सफलता के बाद भाजपा में घबराहट है इसलिए वह ऐसे पैंतरे आजमा रहे हैं। राहुल गांधी का प्रोग्राम तय दिन, समय और स्थल पर ही होगा।

12 सितंबर को इंदौर नहीं आएंगे राहुल गांधी, ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम रद्द, सामने आई नई तारीख

ये भी पढ़ें
राहुल गांधी (Photo Source: Rahul Gandhi instagram account)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2026 03:41 pm

Published on:

04 Sept 2026 03:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर एक और अड़ंगा, भाजपा ने वेन्यू पर लगाई आपत्ति

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indore Crime: 24 दिन पहले लव मैरिज, ‘वंदना’ के हाथों से उतरी भी नहीं थी मेहंदी की थम गई सांसें, पड़ोसियों ने खोला सच!

newlywed vandana patel case indore crime
इंदौर

लिफ्ट में मिला नोटों से भरा बैग... इंदौर में कुछ देर ही टिक पाई शख्स की लखपति बनने की खुशी

indore 8 lakh cash bag
इंदौर

इंदौर में अब ट्रैफिक तोड़ना बनेगा मुसीबत, भारी चालान के साथ हो रही FIR

Indore Traffic Rules
इंदौर

राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए घर-घर जाकर किया जाएगा ‘जेन-जी’ का रजिस्ट्रेशन, 1 लाख स्टूडेंट का है टारगेट

राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम (Photo Source - Rahul Gandhi fb account)
इंदौर

1000 रुपए में मिलेगा ‘भारत-वेस्टइंडीज T-20’ मैच का टिकट, जानें टिकट बुक करने का आसान तरीका

इंदौर में होगी भारत-वेस्टइंडीज में भिड़ंत (Photo Source - Patrika)
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.