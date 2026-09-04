राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर एक और अड़ंगा, भाजपा ने वेन्यू पर लगाई आपत्ति

शुक्रवार को पत्रिका से बातचीत में कांग्रेस की छात्र विंग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विराज यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। विराज ने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने भी नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन कराया था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा यहां चार से पांच कॉन्सर्ट भी हो चुके है, जिनमें आयोजकों ने बड़ी संख्या में लोगों के आने की बात की थी। विराज ने आरोप लगाया कि जब इन इवेंट्स को अनुमति मिल सकती है तो राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति क्यों नहीं दी गई। NSUI राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पुणे, दिल्ली, प्रयागराज और देहरादून में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की सफलता के बाद भाजपा में घबराहट है इसलिए वह ऐसे पैंतरे आजमा रहे हैं। राहुल गांधी का प्रोग्राम तय दिन, समय और स्थल पर ही होगा।