लिफ्ट में मिला नोटों से भरा बैग… इंदौर में कुछ देर ही टिक पाई शख्स की लखपति बनने की खुशी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राऊ क्षेत्र में रहने वाले मुकेश पांचाल अपने निजी काम के लिए बैंक से 8 लाख रुपये लोन लिए थे। वो बैंक से पैसे लेने के बाद पैसों को एक बैग में रखकर घर आ रहे थे। इसी दौरान सोसायटी की बिल्डिंग में आने के बाद उन्होंने लिफ्ट में अपने पास ही बैग रखा था। लेकिन लिफ्ट से उतरते वक्त वो भूलवश पैसों से भरा बैग लिफ्ट में ही भूल गए और उतरकर अपने घर चले गए। घर पहुंचने के कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि वो लिफ्ट में पैसों से भरा बैग भूल आए हैं। इसके बाद मुकेश पांचाल भागते हुए लिफ्ट में पहुंचे लेकिन वहां पैसों से भरा बैग नहीं था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।