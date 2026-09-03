Indore: ‘जिला कलेक्टर हूं, बिल PA देगा…’, दोस्तों संग होटल पहुंचे कलेक्टर साहब, घर पर लगी थी ‘IAS Raj Soni’ की नेम प्लेट

पुलिस ने फर्जी आईएएस लिखी फोटो फ्रेम, 'कलेक्टर साहब' लिखी सामग्री सहित अन्य वस्तुएं जब्त की है। ढाई हजार प्रतिदिन के हिसाब से कार किराये पर कार ड्राइवर व उसके साथियों को वह होटल में रौब झाड़ने के लिए खाना खिलाने गया था। उसने ढाई हजार प्रतिदिन के हिसाब से कार भी किराये पर ली थी। उक्त कार में भी उसने आइएएस की फर्जी नेम प्लेट लगाई थी, जिसे जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ लोक सेवक का झूठा रूप धारण करने की धारा में केस दर्ज हुआ है।