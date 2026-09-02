इंदौर में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 17 लाख का ऑनलाइन फ्रॉड, फेसबुक पर शुरू हुआ था ठगी का खेल

पुलिस के अनुसार, जांच में ये तथ्य भी सामने आया है कि, एक - एक आरोपी के नाम पर तीन - तीन बैंक खाते खोले गए थे, जिनका उपयोग ठगी की रकम को इधर - उधर घुमाने में किया गया था। बिना पुख्ता सत्यापन के खाते खोलने को लेकर पुलिस अब संबंधित बैंक अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर पूछताछ की तैयारी कर रही है। रिमांड के दौरान पुलिस गिरोह के पूरे वित्तीय लेन - देन और नेटवर्क की पड़ताल करेगी।