कन्फर्म टिकट बीच सफर में हुआ कैंसिल, इंदौर के यात्री ने रेलवे की व्यवस्था पर उठाए सवाल

परेशान यात्रियों ने ट्रेन में मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से अपनी स्थिति बताते हुए कम से कम अगले स्टेशन तक मदद पहुंचाने की व्यवस्था करने की अपील की। उन्होंने टिकट कैंसिल होने का कारण जानने और समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग भी की। इसके बावजूद यात्रा के दौरान उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। यात्री का कहना है कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें और उनके साथ मौजूद यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। अब उन्होंने रेलवे से टिकट कैंसिल होने के कारण की जांच करने और ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होने के लिए व्यवस्था सुधारने की मांग की है।