Sugar Price Drop : इंदौर में शक्कर के भाव रिकॉर्ड 18 रुपए गिरे, ग्राहकों को बड़ी राहत

Indore News : बीते 20 दिनों में शक्कर के भाव में आई रिकॉर्ड तेजी के बाद अब रिकॉर्ड मंदी देखने को मिल रही है। इस अवधि में हाजिर भाव में जहां 21 रुपए प्रति किलो की दर से तेजी आई थी, वहीं अब मंगलवार तक दामों में एकदम से 18 रुपए प्रति किलों की गिरावट भी हो गई है। ऐसे में जहां बढ़ते शक्कर के दामों के बीच ग्राहकों के लिए राहत साबित हुई है तो वहीं कारोबारियों के लिए 68 रुपए प्रति किलों खरीदी वाली शक्कर अब 52 रुपए भाव होने से बड़ी मुसीबत बन गई है। बढ़ते दामों के बीच कमाई के चक्कर ने शक्कर कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई है। यानी उन्हें कम से कम प्रति किलो पर 16 रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।