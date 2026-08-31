MP में चलेगी ‘डबल डेकर टूरिस्ट बस’, खुले आसमान के नीचे घूम सकेंगे पर्यटक, जल्द तय होंगे रूट

योजना के तहत ऐसे सर्किट तैयार किए जाएंगे, जिनमें शहर के प्रमुख आकर्षणों के साथ आसपास के पर्यटन स्थलों को भी जोड़ा जा सके। यानी पर्यटक एक ही बस से शहर में घूमने के बाद आसपास के प्राकृतिक या ऐतिहासिक स्थल तक पहुंच सकेंगे। इससे अलग-अलग वाहन बुक करने और रास्तों की जानकारी जुटाने की परेशानी कम होगी। बस की ऊपरी मंजिल खुली रखने की योजना है। इससे पर्यटक चलते-चलते आसपास के नजारे देख सकेंगे। विभाग का उद्देश्य इसे सिर्फ परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि चलतेफि रते टूरिस्ट एक्सपीरियंस के रूप में विकसित करना है।