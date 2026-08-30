Indore news: ‘वायरल फीवर’ और ‘सांस फूलने’ जैसे दिखें लक्षण तो सावधान, अचानक बढ़े निमोनिया के मरीज

Indore news: मौसम में बदलाव के साथ शहर में वायरल फीवर, सर्दी-खांसी और सांस से जुड़ी शिकायतों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हैं। एमवाय अस्पताल अस्पताल सहित निजी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। कई मरीजों में वायरल संक्रमण के कुछ बाद खांसी और सांस की परेशानी बढ़ने पर निमोनिया के लक्षण सामने आ रहे हैं। एमवायएच के मेडिसिन विभाग की ओपीडी में पहुंचने वाले 100 मरीजों में करीब 60 मरीज वायरल फीवर से पीड़ित बताए जा रहे हैं।