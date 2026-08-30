Indore News: सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में विजिट के बहाने महिला अधिकारी को ऊपर ले गया हेल्थ ऑफिसर, कथित ज्यादती का आरोप

28 वर्षीय महिला अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 29 अगस्त को जब वो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ड्यूटी पर पहुंची तो हेल्थ ऑफिसर सोहेल ने उससे ऊपरी मंजिल पर बने वार्ड में विजिट करने के लिए चलने के लिए कहा। पीड़िता के मुताबिक उसे आरोपी सोहेल के मंसूबों पर शक था इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। तब आरोपी ने कहा कि इतने लंबे समय से साथ काम करने के बावजूद भरोसा न होना ठीक नहीं है। उसने अधिकारियों से शिकायत करने की भी धमकी दी। धमकी के डर से वो आरोपी के साथ चली गई और ऊपरी मंजिल पर आरोपी ने उसे धमकाकर गलत काम किया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो परिवार को खत्म कर देगा।