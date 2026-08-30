Morena news: ‘350 रूपए दो गर्भपात हो जाएगा…’ पत्रिका स्टिंग में बड़ा खुलासा, खुलेआम मिल रही MPT Kit

Morena news: एमपी के मुरैना जिले में गर्भपात के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बिक्री को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। शहर के कुछ मेडिकल स्टोरों पर डॉक्टर की पर्ची के बिना ही एमटीपी किट उपलब्ध कराई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि किट लेने वाले व्यक्ति से न तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मांगा जा रहा है और न ही किसी तरह की चिकित्सकीय जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा किट की कीमत को लेकर भी मनमानी किए जाने की शिकायतें सामने आ रही है। निर्धारित एमआरपी से अधिक राशि लेकर दवाएं बेचने का यह तरीका दवा कारोबार के नियमों पर सवाल खड़े कर रहा है।