Morena News: पहले पति को भनक तक नहीं लगी… पत्नी पर दूसरी शादी करने का आरोप, थाने पहुंचा मामला

Morena Wife Second Marriage: मध्यप्रदेश के मुरैना में एक व्यक्ति ने तलाक लिए बगैर पत्नी पर दूसरी शादी करने के आरोप लगाए हैं। पति का कहना है कि पत्नी के अलग रहने के बावजूद तलाक नहीं हुआ और इसी बीच ससुराल वालों द्वारा उसकी दूसरी शादी करा दी गई। जब उसे पत्नी की दूसरी शादी का पता चला तो वो ससुराल पहुंचा, ससुराल में पत्नी के दोनों भाइयों ने उसके साथ अभद्रता व मारपीट की। इसके बाद पीड़ित पति थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दूसरी शादी से संबंधित अनुबंध पत्र भी जब्त किए हैं।